Гуаидо рассказал о допущенных при попытке свержения Мадуро ошибках
По его словам, основной причиной поражения оппозиции в противостоянии законным властям стала поддержка действующего лидера военнослужащими страны.
Уточняя, Гуаидо отметил, что надеялся на переход военных на сторону оппозиции и сложение Мадуро на фоне происходящего своих полномочий, однако этого не произошло.
В ходе беседы политик признал, что он и его сторонники просчитались в указанном вопросе.
«Возможно, причина в том, что нам всё ещё нужно больше солдат... для поддержки конституции», — пояснил оппозиционер.
Ранее Мадуро заявил, что военное руководство страны верно венесуэльским властям.
Также сообщалось, что 6 мая в Финляндии состоится встреча госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД России Сергея Лаврова.
Как подчёркивали в российском внешнеполитическом ведомстве, главной темой переговоров станет ситуация в Боливарианской Республике.