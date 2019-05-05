Гуаидо рассказал о допущенных при попытке свержения Мадуро ошибках

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Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо в интервью The Washington Post заявил, что попытка свержения законного президента республики Николаса Мадуро потерпела неудачу.

По его словам, основной причиной поражения оппозиции в противостоянии законным властям стала поддержка действующего лидера военнослужащими страны.

Уточняя, Гуаидо отметил, что надеялся на переход военных на сторону оппозиции и сложение Мадуро на фоне происходящего своих полномочий, однако этого не произошло.

В ходе беседы политик признал, что он и его сторонники просчитались в указанном вопросе.

«Возможно, причина в том, что нам всё ещё нужно больше солдат... для поддержки конституции», — пояснил оппозиционер.

Ранее Мадуро заявил, что военное руководство страны верно венесуэльским властям.

Также сообщалось, что 6 мая в Финляндии состоится встреча госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД России Сергея Лаврова. 

Как подчёркивали в российском внешнеполитическом ведомстве, главной темой переговоров станет ситуация в Боливарианской Республике.

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