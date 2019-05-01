Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал венесуэльцев сказать «нет» вторжению США.

«Сегодня рабочий класс Венесуэлы мобилизуется по всей стране, чтобы отпраздновать свой день и защитить свои достижения, организуя большой марш, чтобы сказать «нет» госперевороту, сказать «нет» вмешательству янки. Стальные нервы, спокойствие и здравомыслие! Да здравствуют рабочие родины!» — написал Мадуро в Twitter.

Ранее Мадуро прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего его в попытке бежать из страны.

30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода». Впоследствии в Каракасе демонстранты, протестующие против действий правительства, столкнулись с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.