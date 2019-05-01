Мадуро ответил на слова Помпео о его планах покинуть Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего его в попытке бежать из страны.

«Майк Помпео сказал, что у Мадуро был готов самолёт, чтобы улететь, и русские ему запретили покидать страну. Прошу вас, господин Помпео, такое нельзя говорить серьёзно!» — цитирует его ТАСС.

Ранее Помпео в ходе интервью CNN заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы был готов покинуть страну 30 апреля. По его словам, Мадуро собирался вылететь на Кубу.

30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода». Впоследствии в Каракасе демонстранты, протестующие против действий правительства, устроили столкновения с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.

По последним данным, в ходе столкновений, сопровождающих акции протеста в столице Венесуэлы, пострадали более 70 человек.