Мадуро сменил главу полиции Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение сменить главу полиции страны, назначив на эту должность генерала Элио Эстраду.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, которое на своей странице в Twitter опубликовал глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль.

«По поручению нашего президента Николаса Мадуро и во исполнение Конституции и законов республики бригадный генерал Элио Эстрада назначается новым главнокомандующим национальной боливарианской полиции», — написал он.

Ранее Мадуро заявил, что готов принять специальный план изменений, чтобы исправить допущенные правительством ошибки.

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин во время беседы с НСН заявил, что в Венесуэле в настоящий момент многое зависит от того, как себя поведут военные.