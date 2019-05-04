Мадуро сменил главу полиции Венесуэлы

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение сменить главу полиции страны, назначив на эту должность генерала Элио Эстраду.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, которое на своей странице в Twitter опубликовал глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль.

«По поручению нашего президента Николаса Мадуро и во исполнение Конституции и законов республики бригадный генерал Элио Эстрада назначается новым главнокомандующим национальной боливарианской полиции», — написал он.

Ранее Мадуро заявил, что готов принять специальный план изменений, чтобы исправить допущенные правительством ошибки.

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин во время беседы с НСН заявил, что в Венесуэле в настоящий момент многое зависит от того, как себя поведут военные.

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