Мадуро заявил о готовности принять специальный план изменений в Венесуэле

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов принять специальный план изменений, чтобы исправить допущенные правительством ошибки.

Об этом сообщает РИА Новости.

«4 мая и 5 мая я объявляю великий национальный день диалога, действия и предложений всех ветвей народной власти, чтобы они сказали боливарианскому правительству и Николасу Мадуро, что нужно изменить ради великого плана изменений внутри боливарианской революции. Хочу принять план, чтобы изменить всё, чтобы улучшить всё, чтобы исправить ошибки», — сказал он.

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления перед своими сторонниками в Каракасе на первомайской демонстрации.

Ранее Мадуро заявил, что народу удалось отстоять мир в латиноамериканской стране.

30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода». Впоследствии в Каракасе демонстранты, протестующие против действий правительства, столкнулись с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.

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