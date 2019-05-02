Мадуро заявил о победе мира в Венесуэле

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что народу удалось отстоять мир в латиноамериканской стране.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я слежу за прекрасным маршем нашего рабочего класса. Мне приходят картинки с огромной манифестации радости, которая переполняет улицы Каракаса. Без сомнения, мир выиграл благодаря достоинству и сознательности нашего народа», — указал он.

30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода». Впоследствии в Каракасе демонстранты, протестующие против действий правительства, столкнулись с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.

1 мая Мадуро призвал венесуэльцев сказать «нет» вторжению США.

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