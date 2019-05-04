Помпео заверил народ Венесуэлы в поддержке США

Госсекретарь США Майк Помпео в видеообращении к народу Венесуэлы пообещал поддержку со стороны Вашингтона в стремлении к свободе и демократии.

«Моё послание к народу Венесуэлы: Соединённые Штаты поддерживают вас в вашем стремлении к свободе и демократии. Ваши храбрость и голоса выведут Венесуэлу на путь к свободе и процветанию, и мы будем с вами сотрудничать на каждом шагу этого пути», — сказал он.

My message to the Venezuelan people is clear: the United States stands firmly with you in your quest for freedom and democracy. Your bravery and voices will put Venezuela on the path to liberty and prosperity, and we will partner with you every step of the way. #EstamosUnidosVEpic.twitter.com/poznzEPKYR — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 4 мая 2019 г.

Ранее Помпео призвал венесуэльского лидера Николаса Мадуро покинуть территорию Венесуэлы.

Ожидается, что 6 мая в Финляндии состоится встреча Помпео и главы МИД России Сергея Лаврова.

Как подчёркивали в российском внешнеполитическом ведомстве, главной темой переговоров станет ситуация в Венесуэле.