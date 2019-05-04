Помпео заверил народ Венесуэлы в поддержке США

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Госсекретарь США Майк Помпео в видеообращении к народу Венесуэлы пообещал поддержку со стороны Вашингтона в стремлении к свободе и демократии.
Помпео заверил народ Венесуэлы в поддержке США
  • Reuters

«Моё послание к народу Венесуэлы: Соединённые Штаты поддерживают вас в вашем стремлении к свободе и демократии. Ваши храбрость и голоса выведут Венесуэлу на путь к свободе и процветанию, и мы будем с вами сотрудничать на каждом шагу этого пути», — сказал он.

Ранее Помпео призвал венесуэльского лидера Николаса Мадуро покинуть территорию Венесуэлы. 

Ожидается, что 6 мая в Финляндии состоится встреча Помпео и главы МИД России Сергея Лаврова. 

Как подчёркивали в российском внешнеполитическом ведомстве, главной темой переговоров станет ситуация в Венесуэле

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