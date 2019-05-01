США требуют, чтобы Мадуро покинул Венесуэлу

Соединённые Штаты настаивают на том, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро покинул территорию республики. Об этом заявил в ходе интервью CNN госсекретарь США Майк Помпео.

В ходе интервью Помпео был задан вопрос, какое послание он бы направил Мадуро сейчас.

«Заводите самолёт», — ответил Помпео.

На уточняющий вопрос, что будет, если Мадуро этого не сделает, Помпео сказал: «Тогда цена для него и тех, кто его защищает, будет расти».

Вмести с этим Помпео не стал отвечать на прямой вопрос, будет ли разрешено Мадуро безопасно покинуть Венесуэлу.

«Мадуро понимает, что произойдёт, если он сядет в этот самолёт», — сказал госсекретарь.

Ранее Помпео заявил, что Мадуро был готов покинуть Венесуэлу и вылететь на Кубу.

30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода». Позднее в Каракасе демонстранты, протестующие против действий правительства, устроили столкновения с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.