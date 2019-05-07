«Положительный знак»: почему в Европейском союзе выступили против военного вторжения в Венесуэлу

Евросоюз выступает против урегулирования венесуэльского кризиса путём военной интервенции или вмешательства извне, заявила представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. По её словам, необходимо избежать эскалации насилия и сохранить пространство для запуска политического процесса. По мнению аналитиков, Европа выступила с общей позицией, так как признала провал плана самопровозглашённого лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо.

Евросоюз выступает против военного вмешательства в дела Боливарианской Республики, заявила представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на заседании международной контактной группы по Венесуэле в Коста-Рике.

«Наш приоритет сейчас — избежать эскалации насилия и сохранить пространство для того, чтобы был запущен политический процесс. Международное сообщество имеет обязанность и несёт ответственность за поиск решения без вмешательства, без какой-либо формы военного вторжения, а за счёт создания условий для запуска политического процесса», — приводит её слова ТАСС со ссылкой на El Universal.

Напомним, международная контактная группа по Венесуэле была создана в начале 2019 года по инициативе Евросоюза. В её работе принимают участие восемь стран — членов ЕС, включая Великобританию, Германию, Испанию, Италию, Нидерланды, Португалию, Францию и Швецию. Кроме того, в деятельности группы задействованы и четыре латиноамериканские страны — Боливия, Коста-Рика, Уругвай и Эквадор. Третье заседание объединения прошло в Коста-Рике 6—7 мая.

«Контактная группа ставит интересы жителей Венесуэлы на первое место, и мы надеемся, что более крупные державы воздержатся от того, чтобы это привело к конфронтации между ними, и что они также внесут вклад в решение, которое приведёт к выборам и лучшей ситуации в Венесуэле», — цитирует РИА Новости первого замминистра иностранных дел Швеции Аннику Сёдер.

«Играют посредническую роль»

Европейцам сейчас невыгодно позиционировать себя в качестве сторонников вооружённых действий перед выборами в Европарламент, они хотят показать себя миротворцами, способными найти компромисс в венесуэльском вопросе, считает заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

«ЕС сейчас хоть и выступает за сохранение мира и переговоры в решении венесуэльского кризиса, всё же Евросоюз играет лишь посредническую роль, серьёзно повлиять на ситуацию в республике он не может. Тем более что у Могерини заканчивается срок пребывания на этом посту — уже осенью на её место придёт другой человек», — заявил Швейцер.

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Он также отметил, что вряд ли позицию ЕС, о которой сообщила его представитель, можно считать консолидированной, так как подобного рода решения принимаются не странами Евросоюза, а на совещании лидеров в Брюсселе.

По словам Владимира Швейцера, Евросоюз выступает против иностранной интервенции в Венесуэлу, так как осознаёт, что шаги США противоречат экономической выгоде ЕС.

«Европейские интересы в Венесуэле могут столкнуться с американскими — Европа и США могут не поделить нефть республики. В этом смысле европейцы преследуют исключительно корыстные цели. Однако Трамп в этой ситуации будет стремиться выиграть», — заявил эксперт.

По мнению главного редактора журнала РАН «Латинская Америка» Владимира Травкина, можно поприветствовать появление новой позиции Евросоюза, однако не стоит упускать из виду, что на протяжении всего этого времени страны ЕС выражали поддержку Гуаидо, который рассматривает в том числе и вариант военного вторжения в Венесуэлу.

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

Reuters

© Francois Lenoir

«То, что ЕС отрицает вариант военного решения венесуэльского конфликта, — положительный знак. Однако нельзя забывать, что Европа быстро и послушно признала самопровозглашённого лидера по указанию США и стала навязывать Гуаидо в качестве временного президента для Венесуэлы. ЕС ищет пути мирного решения проблемы, но при этом не учитывает выбор народа Боливарианской Республики, который проголосовал за законного президента», — сказал Владимир Травкин.

Он также добавил, что пока рано расценивать заявление Евросоюза как абсолютно консолидированное мнение стран сообщества по венесуэльскому вопросу.

«Со стороны европейцев это решительный поворот. Однако страны ЕС не всегда занимают единую позицию. Посмотрим, как дальше будут развиваться события и будет ли укрепляться такой подход к решению кризиса в Венесуэле среди государств — членов Евросоюза», — сообщил эксперт.

«Нет никакой случайности»

Как отмечают аналитики, недавнее признание Гуаидо неудачи оппозиции в свержении действующего президента республики Николаса Мадуро подтолкнуло Евросоюз обозначить общую позицию по венесуэльскому вопросу.

Напомним, на прошедшей неделе оппозиционный лидер признал провал плана по «демонтажу» режима венесуэльского лидера. Об этом он заявил в интервью американской газете The Washington Post.

По словам Гуаидо, причина поражения его сторонников заключается в том, что они неверно оценили поддержку военных.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо

Reuters

© Marco Bello

Кроме того, оппозиционер не исключил, что мог бы согласиться на предложение Вашингтона начать военное вторжение в Венесуэлу, если бы оно поступило.

«Мы оценим это предложение и, возможно, рассмотрим его в парламенте, чтобы разрешить этот кризис. Если это будет необходимо, возможно, мы одобрим его», — заявил самопровозглашённый лидер.

Признание Гуаидо в своём провале послужило определённым импульсом для европейцев, чтобы занять чёткую позицию по венесуэльскому вопросу, считает Владимир Травкин.

«Нет никакой случайности в том, что после заявления главы оппозиционеров о провале операции по свержению власти ЕС активизировался. Европейцы внимательно следят за происходящими событиями в Венесуэле, а потому не могли не учесть признание самопровозглашённого лидера в своих неудачах», — отметил эксперт.

«Дать отпор вторжению извне»

Как отмечают аналитики, выступление ЕС против военной интервенции в Венесуэлу может помочь действующему президенту республики противодействовать возможным попыткам США вторгнуться в страну.

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Первого мая Мадуро призвал венесуэльцев дать отпор возможному военному вмешательству со стороны Соединённых Штатов.

«Сегодня рабочий класс Венесуэлы мобилизуется по всей стране, чтобы отпраздновать свой день и защитить свои достижения, организуя большой марш, чтобы сказать «нет» госперевороту, сказать «нет» вмешательству янки! Стальные нервы, спокойствие и здравомыслие! Да здравствуют рабочие Родины!» — написал Мадуро на своей странице в Twitter.

Позже, 6 мая, министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что республика готова дать ответ на возможное военное вмешательство Соединённых Штатов во внутренние дела страны.

«Если они предпочтут военный путь, то у нас есть вооружённые силы, у нас есть народная милиция, есть народ и мы готовы не только сопротивляться и вести борьбу — готовы победить и уничтожить любую армию, какой бы мощной она ни была. Не хотелось бы видеть такой сценарий», — заявил глава венесуэльского МИД.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Reuters

© Fausto Torrealba

«Мнение ЕС будет услышано, однако США будут придерживаться своей линии. До недавнего времени Вашингтон рассматривал военный вариант решения венесуэльского кризиса. Кроме того, разговоры о военном вторжении — это рычаг давления на правительство Венесуэлы», — считает Травкин.

Как отмечает эксперт, европейские страны не хотят решать проблему военным путём, и это может ещё больше укрепить позиции Мадуро.

«Однако венесуэльский лидер и так делает всё, чтобы избежать обострения конфликта в республике и военной интервенции. Главное — его поддерживают силы безопасности и армия, которая вполне может дать отпор вторжению в страну извне», — подчеркнул Травкин.