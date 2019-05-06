«Мы готовы побеждать»: Венесуэла предостерегла США от военного вторжения

Каракас готов ответить США в случае военной интервенции, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в ходе пресс-конференции в Москве. Он также назвал преступлением проводимую Штатами экономическую блокаду страны и призвал оппозицию к диалогу. По мнению властей, Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом Венесуэлы, отказывается сесть за стол переговоров, потому что Штаты не позволяют ему этого сделать. Как отмечают эксперты, Вашингтон не смог добиться государственного переворота в Боливарианской Республике, однако продолжит усугублять политический кризис.

Венесуэла готова ответить в случае военной интервенции США. Об этом заявил глава МИД страны Хорхе Арреаса в ходе пресс-конференции в Москве.

«Если они предпочтут военный путь, то у нас есть вооружённые силы, у нас есть народная милиция, есть народ, и мы готовы не только сопротивляться и вести борьбу — готовы победить и уничтожить любую армию, какой бы мощной она ни была. Не хотелось бы видеть такой сценарий», — сказал он.

Арреаса также назвал преступлением экономическую блокаду Венесуэлы, которую ведут Соединённые Штаты.

«Они говорят, что эти ресурсы (средства на иностранных счетах. — RT) заблокированы, потому что их использует преступный режим, наркопреступники. Но на самом деле это те ресурсы, которые используются для венесуэльского народа, для поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры, жилищного фонда. И то, что делает правительство США — это преступление», — подчеркнул министр.

«Наступило время дипломатии»

Хорхе Арреаса отметил, что венесуэльская оппозиция отказывается вести диалог с властями, так как США запретили им это делать.

«Дайте разрешение оппозиции, чтобы они проводили диалог с нами. Потому что наступило время дипломатии, диалога, хватит сумасшествия, угрожать применением силы. Наступило время дипломатии», — сказал Арреаса.

Ранее, 5 мая, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Арреасой глава МИД России Сергей Лавров также отметил, что лидер оппозиции Хуан Гуаидо, объявивший себя президентом Венесуэлы, под влиянием Вашингтона не согласен вести диалог в отличие от законного главы государства Николаса Мадуро.

«Как известно, президент Мадуро согласился с таким предложением, а Гуаидо категорически, публично отказался от этого. Было очевидно, что он действует не самостоятельно, а под диктовку его покровителей из США», — подчеркнул российский министр.

Reuters

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Политика Белого дома, который рассчитывал на быстрый переворот в Венесуэле, провалилась, убеждён член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.

«На сегодняшний день, когда мы говорим о том, что США пытались сделать некий «блицкриг», им это не удалось. С точки зрения любой парадигмы революции, будь то цветная революция, или революция со сменой идеологических парадигм, всегда очень важна скорость реакции, и насколько быстро сдадутся те или иные протестующие», — сказал он RT.

Также по теме «Для США он не представляет ценности»: почему Гуаидо признал провал военного переворота в Венесуэле Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо признал неудачной попытку военного переворота 30 апреля 2019 года. По его словам, противники...

Так, в конце апреля Гуаидо объявил о начале завершающей стадии операции «Свобода» по смене власти в стране. Он заявил, что привлёк на свою сторону военных. Однако практически все вооружённые силы страны остались верны легитимным властям.

«Я разговаривал с командующими всех сил страны, они продемонстрировали свою полную лояльность народу, Конституции и родине. Я призываю к максимальной мобилизации народа, чтобы обеспечить победу мира. Мы победим!» — написал Мадуро в Twitter.

Между сторонниками Гуаидо и Национальной гвардией произошли столкновения, однако законное правительство страны не потеряло контроль за происходящим в стране. Власти назвали это неудачной попыткой переворота.

Провал признал и сам Гуаидо. По его мнению, на его сторону перешло недостаточное число военных. При этом он допустил, что согласится на военное вторжение Соединённых Штатов в страну.

«Мы оценим это предложение и, возможно, рассмотрим его в парламенте, чтобы разрешить этот кризис. Если это будет необходимо, возможно, мы одобрим его», — цитирует его ТАСС.

А Госсекретарь США Майк Помпео назвал эту неудачу временной отсрочкой.

«Да, он (Мадуро. — RT) по-прежнему у власти. Для некоторых вещей требуется время… Мы знаем, что это произойдёт», — сказал он.

«Время играет против Америки»

Венесуэльская оппозиция полностью опирается на поддержку внешних игроков, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Массовость протестов и их активность будут зависеть не столько от удач или неудач внутри Венесуэлы, сколько от той поддержки, которую эти протесты будут получать из-за рубежа. Причём поддержки различной — и финансовой, и организационной, и с точки зрения обещаний политического будущего, и с точки зрения вообще позитивных обещаний», — сказал он RT.

При этом Судаков указывает, что США завязли в кризисе и не могут разрешить его в свою пользу.

«Конечно же, митинги будут продолжаться, их интенсивность может увеличиться, но, прежде всего, это означает, что США уже завязли. Время играет против Америки», — заключил эксперт.