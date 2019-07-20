Болтон: США не успокоятся, пока Мадуро не уйдёт в отставку
- Reuters
«США не успокоятся, пока не уйдёт деспотичный Мадуро и коррупционеры не прекратят злоупотребления против венесуэльцев», — написал Болтон, комментируя введение Минфином США новых санкций против Венесуэлы.
Ранее Соединённые Штаты расширили санкционные списки по Венесуэле, добавив в них ещё четверых граждан Боливарианской Республики.
В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на переговорах представителей венесуэльской оппозиции и правительства на Барбадосе необходимо решить вопрос об отставке Мадуро.