Болтон: США не успокоятся, пока Мадуро не уйдёт в отставку

Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон написал в своём Twitter, что США не успокоятся, пока президент Венесуэлы Николас Мадуро не уйдёт в отставку.

«США не успокоятся, пока не уйдёт деспотичный Мадуро и коррупционеры не прекратят злоупотребления против венесуэльцев», — написал Болтон, комментируя введение Минфином США новых санкций против Венесуэлы.

Ранее Соединённые Штаты расширили санкционные списки по Венесуэле, добавив в них ещё четверых граждан Боливарианской Республики.

В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на переговорах представителей венесуэльской оппозиции и правительства на Барбадосе необходимо решить вопрос об отставке Мадуро.