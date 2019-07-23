Мадуро прокомментировал перебои с электричеством в Венесуэле

Президент Венесуэы Николас Мадуро прокомментировал отключение электричества в ряде штатов страны.

«На фоне новой криминальной атаки против спокойствия и мира родины правительство и Вооруженные силы находятся в распоряжении граждан. Мы покажем еще раз свою несокрушимую волю», — написал он в Twitter.

Ante el nuevo ataque criminal contra la tranquilidad y la Paz de la Patria, el Gobierno Bolivariano y la #FANB se encuentran desplegados atendiendo las necesidades del pueblo. Los hijos e hijas de Bolívar demostraremos una vez más nuestra voluntad inquebrantable. ¡Venceremos! pic.twitter.com/M6SYC0VIEA — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 23, 2019

Ранее массовое отключение электроэнергии произошло в ряде районов столицы Венесуэлы и ещё 16 штатах страны.

Как сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес, первые итоги расследования показали, что произошла «электромагнитная атака».