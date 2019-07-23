СМИ сообщили об отключении электричества в 16 штатах Венесуэлы
По данным издания, три из пяти линий метрополитена Каракаса приостановили свою работу.
В марте в Венесуэле произошло несколько массовых отключений электричества.
Венесуэльский лидер Николас Мадуро впоследствии заявил о попытке организовать в стране «электрический переворот» с целью провоцирования беспорядков.
В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.