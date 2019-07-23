СМИ сообщили об отключении электричества в 16 штатах Венесуэлы

Массовое отключение электроэнергии произошло в ряде районов столицы Венесуэлы — Каракасе и ещё 16 штатах страны. Об этом сообщает El Nacional.

По данным издания, три из пяти линий метрополитена Каракаса приостановили свою работу.

В марте в Венесуэле произошло несколько массовых отключений электричества.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро впоследствии заявил о попытке организовать в стране «электрический переворот» с целью провоцирования беспорядков.

В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в латиноамериканской стране.