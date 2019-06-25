В поисках шпионов: в США предложили проверять биографии студентов из РФ, Китая и Ирана

Американский сенатор Джош Хоули предложил проверять биографические данные студентов из России, Китая и Ирана, которые намерены присоединиться к исследованиям в университетах США. По его мнению, таким образом удастся защитить разработки учёных от иностранных шпионов. Соответствующий законопроект, с которым ознакомился RT, Хоули представил на рассмотрение в конгресс. Он утверждает, что Москва якобы уже засылала агента спецслужб в Колумбийский университет с целью вербовки студентов и преподавателей. Между тем, по мнению политологов, инициатива продиктована коммерческими интересами и может усложнить российско-американское сотрудничество в научной сфере.

В конгресс США внесён законопроект с призывом противодействовать иностранному влиянию на научные исследования. Автор инициативы, сенатор Джош Хоули, предлагает американскому правительству предварительно проверять биографические данные студентов из России, Китая и Ирана, желающих участвовать в научных работах в вузах США.

По мнению политика, американские университеты являются для этих стран основными целями шпионажа.

«Университетская система США поощряет свободный и открытый обмен идеями и информацией, направленный на то, чтобы сделать мир лучше. К сожалению, помимо этого, она становится главной мишенью в рамках деятельности, связанной со шпионажем и кражей интеллектуальной собственности, осуществляемой не только Китаем, но также Россией и Ираном», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Хоули.

Автор также отмечает, что эти страны отправляли своих студентов в американские вузы якобы для сбора конфиденциальных данных, которые впоследствии могли быть использованы для развития способностей, угрожающих национальной безопасности США.

В качестве примера в законопроекте, с текстом которого ознакомился RT, приводятся неподтверждённые сведения о том, что российская разведслужба якобы вербовала студентов и сотрудников Колумбийского университета.

«Россия также пыталась воспользоваться открытостью нашей университетской системы в разведывательных целях. Так, например, в 2012 году Служба внешней разведки Российской Федерации поручила своему сотруднику, находившемуся под прикрытием в Колумбийском университете, вербовку студентов и преподавателей, которые могли иметь доступ к конфиденциальной информации», — утверждается в документе.

Кроме того, поясняя целесообразность этой инициативы, пресс-служба сенатора приводит ряд статей американских СМИ о шпионаже в университетах, включая материал о деле россиянки Марии Бутиной.

Напомним, что девушку арестовали в США в 2018 году, обвинив её в нарушении закона об иностранных агентах и в попытках внедриться в американские организации. Это произошло накануне первых полноформатных переговоров глав России и Соединённых Штатов — Владимира Путина и Дональда Трампа.

26 апреля этого года суд Вашингтона приговорил россиянку к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство РФ». При этом прокуроры признали, что она не являлась агентом спецслужб, однако действовала в США как иностранный агент без регистрации.

Отметим также, что Бутина въехала в США по студенческой визе в 2016 году и училась в Американском университете. По окончании вуза она обратилась к властям за рабочей визой и без проблем получила её.

Мария Бутина

© Russian Embassy in the USA/via Globallookpress.com

Российские власти отвергают любую связь россиянки со спецслужбами. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Бутина не могла совершить того, в чём её обвинили. А в российском МИД приговор по делу россиянки назвали политическим решением и «позорным пятном» на судебной системе США.

«Расцениваем решение суда в Вашингтоне приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы как политически ангажированное... Она стала жертвой жёсткого противоборства различных политических сил США», — заявили в ведомстве.

Удар по научной дипломатии

Инициатива Хоули ещё больше обострит российско-американские отношения, отметил руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк. По его мнению, в случае принятия законопроекта американские университеты, вероятнее всего, предпочтут не рисковать и не станут принимать заявки на участие в научных проектах от граждан России, КНР и Ирана, что может навредить научному сотрудничеству.

«Это ещё один удар, который американцы могут нанести по научному сотрудничеству между нашими странами. Это мешает развитию научной дипломатии, когда она необходима. Именно учёные должны предупредить политиков о возможных последствиях их действий, которые могут негативно сказаться на национальной и международной безопасности, включая проблемы гонки вооружений или изменения климата», — пояснил RT эксперт.

Повышенное внимание Вашингтона к академической сфере объясняется желанием опередить потенциальных конкурентов, считает политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

«Среди демократов и республиканцев существует консенсус относительного того, что Россия, Китай и Иран являются противниками США. Конкуренция между странами основана не только на количестве танков, самолётов или нефти, но и на прорывных технологиях», — сказал он в беседе с RT.

Очередная попытка

Похожий законопроект о защите вузов от иностранного влияния в марте 2019 года представил конгрессмен Джим Бэнкс. Однако до сих он находится на рассмотрении профильных комитетов.

В предыдущей версии говорилось о необходимости проверки гражданства студентов из Китая, КНДР, РФ и Ирана. Предполагалось, что они должны будут получить разрешение от директора Национальной разведки США.

Также планировалось создать рабочую группу во главе с министром образования, которая определяла бы научные исследования, содержащие информацию ограниченного доступа, и сообщала вузам о рисках и угрозах, связанных с такими проектами. В новой инициативе говорится о создании рабочей группы, но уже во главе с министром национальной безопасности США.

Как считает сенатор Хоули, его закон призван защитить американские разработки от государств, якобы желающих навредить США.

«Данный законопроект предусматривает принятие остро необходимых мер, чтобы исключить попадание материалов наших исследований в руки иностранных противников, которые активно стремятся создать условия для нашего провала. Обмен научными знаниями не должен использоваться для продвижения подрывных целей Пекина, Москвы или Тегерана», — подчеркнул он.

Стоит добавить, что ранее Вашингтон уже прилагал усилия для борьбы со шпионами в научной среде. Так, в 2017 году США намеревались разработать программу по защите американских студентов от вербовки. А двумя годами ранее прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила трём россиянам обвинения в шпионаже, в том числе за то, что они якобы пытались завербовать студентов учебных заведений США.

Студенты возле Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, США, 20 сентября 2018. REUTERS/Jonathan Drake

Reuters

© Jonathan Drake

Методы нечестной конкуренции

Конгрессмен Бэнкс и сенатор Хоули в своих законопроектах сошлись во мнении, что следует запретить использовать в научных исследованиях технологии, разработанные, в частности, российской «Лабораторией Касперского» и китайской компанией Huawei.

Бэнкс отметил, что спецслужбы США регулярно предупреждают о студентах из «враждебных стран», которые участвуют в важнейших исследованиях, финансируемых за счёт средств американского бюджета. Правильным шагом в борьбе с этой угрозой стало решение Трампа о фактическом запрете продукции Huawei, считает сенатор.

Также по теме Альтернативная ось: Huawei может заменить Android на российскую операционную систему Представители России и Китая ведут переговоры о возможном переходе смартфонов компании Huawei с операционной системы Android на...

«Мы больше не можем закрывать глаза на эту угрозу. Президентский указ Дональда Трампа фактически ввёл запрет на продукцию компании Huawei, и это большой шаг вперёд, однако мы должны прилагать ещё больше усилий для защиты стратегически важных исследований от враждебных режимов. Благодарю сенатора Хоули за поддержку этой инициативы», — приводит слова Бэнкса пресс-служба его коллеги.

Американский лидер подписал 16 мая указ об обеспечении безопасности информационных технологий в связи с растущей угрозой иностранного шпионажа, после чего Министерство торговли США объявило о планах внести Huawei в чёрный список. На этом фоне компания Google приостановила сотрудничество с китайской компанией. Это означает, что Huawei лишится доступа к технологиям и программному обеспечению Google, включая обновления мобильной операционной системы Android, магазина приложений Google Play и электронной почты Gmail.

Между тем, как утверждают в Huawei, Вашингтон не представил доказательств, что продукция компании угрожает национальной безопасности США.

Как заметил политолог Владимир Батюк, запреты на технологии под предлогом различных угроз на самом деле нужны для того, чтобы продвигать интересы Соединённых Штатов в мире.

«Времена, когда США могли не опасаться конкуренции в технологиях, проходят, и в новых условиях Вашингтон прибегает к нечестной конкуренции, к нарушению функционирования свободного рынка. В Белом доме любят призывать других играть по правилам, но эти призывы не распространяются на самих американцев», — добавил он.