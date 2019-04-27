В Кремле прокомментировали приговор Бутиной

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что осуждённая в США российская гражданка Мария Бутина не могла совершить того, в чём её обвинили. 
В Кремле прокомментировали приговор Бутиной
  • © mvbutina/ facebook.com/globallookpress.com

Он отметил, что в Кремле не знают деталей сделки Бутиной с американским следствием. По его словам, сам факт задержания россиянки и содержания в неволе на протяжении такого длительного времени является для Москвы неприемлемым. 

«Мы считаем, что эта гражданка России не была и не могла быть замешанной в том, в чём она обвиняется, это наше принципиальное отношение. А дальше, поскольку мы не знаем, о какой именно сделке шла речь, не знаем нюансов, то, наверное, комментировать было бы неправильно», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в МИД назвали ангажированным решение американского суда приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы.

Россиянку задержали в июле 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента».

Позднее она пошла на сделку со следствием.

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