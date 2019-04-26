МИД считает ангажированным решение американского суда по делу Бутиной
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«Расцениваем решение суда в Вашингтоне приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы как политически ангажированное... Она стала жертвой жёсткого противоборства различных политических сил США», — отмечается в комментарии на сайте ведомства.
Подчёркивается, что все предъявленные россиянке обвинения надуманны и носят «сфабрикованный характер».
При этом в МИД России напомнили, что Бутину вынудили оговорить себя под угрозой вынесения более строгого наказания.
Ранее посольство России в США назвало приговор Бутиной «вопиющим беззаконием».
Россиянку задержали в июле 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента».
Позднее она пошла на сделку со следствием.