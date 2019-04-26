МИД считает ангажированным решение американского суда по делу Бутиной

Решение суда в США по делу Марии Бутиной, которую приговорили к 18 месяцам тюрьмы, является политически ангажированным. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Расцениваем решение суда в Вашингтоне приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы как политически ангажированное... Она стала жертвой жёсткого противоборства различных политических сил США», — отмечается в комментарии на сайте ведомства.

Подчёркивается, что все предъявленные россиянке обвинения надуманны и носят «сфабрикованный характер».

При этом в МИД России напомнили, что Бутину вынудили оговорить себя под угрозой вынесения более строгого наказания.

Ранее посольство России в США назвало приговор Бутиной «вопиющим беззаконием».

Россиянку задержали в июле 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента».

Позднее она пошла на сделку со следствием.