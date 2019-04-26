МИД считает ангажированным решение американского суда по делу Бутиной

Короткая ссылка
Решение суда в США по делу Марии Бутиной, которую приговорили к 18 месяцам тюрьмы, является политически ангажированным. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.
МИД считает ангажированным решение американского суда по делу Бутиной
  • © mvbutina/ facebook.com
  • globallookpress.com

«Расцениваем решение суда в Вашингтоне приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы как политически ангажированное... Она стала жертвой жёсткого противоборства различных политических сил США», — отмечается в комментарии на сайте ведомства.

Подчёркивается, что все предъявленные россиянке обвинения надуманны и носят «сфабрикованный характер».

При этом в МИД России напомнили, что Бутину вынудили оговорить себя под угрозой вынесения более строгого наказания.

Ранее посольство России в США назвало приговор Бутиной «вопиющим беззаконием».

Россиянку задержали в июле 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента».

Позднее она пошла на сделку со следствием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить