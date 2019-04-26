Посольство России назвало приговор Бутиной вопиющим беззаконием
- Reuters
«Возмущены вопиющим беззаконием американской Фемиды... в условиях параноидальной русофобии в США», — говорится в заявлении российской дипломатической миссии в Facebook.
В посольстве подчеркнули, что Бутина стала политической заключённой и «жертвой провокации спецслужб» США.
«Под надуманными обвинениями... американская юстиция заставила россиянку совершить самооговор. Ей угрожали длительными сроками лишения свободы и содержали в неприемлемо жёстких тюремных условиях», — отметили в ведомстве.
Российские дипломаты призвали власти США немедленно освободить Бутину и пообещали продолжать оказывать россиянке необходимую помощь в юридических вопросах.
Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о политизированности приговора американского суда в отношении Бутиной.
Россиянку задержали в июле 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента». Она пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на российское правительство.