Посольство России назвало приговор Бутиной вопиющим беззаконием

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В посольстве России в США прокомментировали решение американского суда приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы.
Посольство России назвало приговор Бутиной вопиющим беззаконием
  • Reuters

«Возмущены вопиющим беззаконием американской Фемиды... в условиях параноидальной русофобии в США», — говорится в заявлении российской дипломатической миссии в Facebook.

В посольстве подчеркнули, что Бутина стала политической заключённой и «жертвой провокации спецслужб» США.

«Под надуманными обвинениями... американская юстиция заставила россиянку совершить самооговор. Ей угрожали длительными сроками лишения свободы и содержали в неприемлемо жёстких тюремных условиях», — отметили в ведомстве.

Российские дипломаты призвали власти США немедленно освободить Бутину и пообещали продолжать оказывать россиянке необходимую помощь в юридических вопросах.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о политизированности приговора американского суда в отношении Бутиной.

Россиянку задержали в июле 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента». Она пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на российское правительство.

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