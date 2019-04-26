Москалькова назвала политизированным приговор Бутиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что приговор суда США в отношении россиянки Марии Бутиной политизирован. Об этом сообщает РИА Новости.

«К сожалению, стоит отметить, что приговор политизирован. Насколько я знаю, в его вынесение внесло свою лепту появление эксперта», — приводит агентство слова российского омбудсмена.

По словам Москальковой, суд не представил достаточных доказательств вины россиянки.

Она также отметила, что условия содержания Бутиной в тюрьме в США невозможно признать удовлетворительными.

«Важно, чтобы она отбывала наказание в условиях, отвечающих международным стандартам. Чтобы её не поместили с другими женщинами, которые неоднократно совершали преступления, чтобы её камера была соответствующей», — подчеркнула уполномоченный по правам человека в России.

Кроме того, она призвала власти США обеспечить оказание россиянке необходимой медицинской и психологической помощи.

Ранее стало известно, что суд в США приговорил Бутину к 1,5 года тюремного заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что Бутина стала «винтиком» большой пропагандистской кампании США против России.