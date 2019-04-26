В Госдуме прокомментировали приговор Бутиной

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT решение американского суда приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.

«Совершенно очевидно, что Бутина в данном случае выступает винтиком большой пропагандистской кампании, которая развёрнута в США против России. Особенно в последнюю пятилетку Соединённые Штаты активно занимаются формированием из нашей страны образа врага. Это подкрепляется санкционной политикой. И данную кампанию всегда нужно чем-то подкреплять и подпитывать информацией. История с гражданкой России вполне укладывается в эту ситуацию», — заявил Новиков.

По словам депутата, дело Бутиной было искусственно сконструировано и смоделировано, «но необходимо тем, кто определяет информационную картину в Соединённых Штатах».

Ранее американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».

Россиянку задержали в июле 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента». Она пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на российское правительство.