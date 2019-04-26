В Совфеде прокомментировали приговор Бутиной

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Анна Лушникова
Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал в беседе с RT решение американского суда приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».
В Совфеде прокомментировали приговор Бутиной
  • РИА Новости

«Обвинительный уклон и попытка заведомо создать иллюзию противоправных действий гражданки России были очевидны с самого начала. Всё, что мы знаем из прессы, её так называемые признания, это говорит только о беспрецедентном давлении на правосудие в условиях тотальных русофобских настроений, когда нужно подливать очередную порцию бензина в огонь», — считает сенатор.

Ранее американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».

Россиянку задержали в июле 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента». Она пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на российское правительство.

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