Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения
«Гособвинитель с уважением рекомендует приговорить Бутину к сроку лишения свободы 18 месяцев и выражает надежду, что суд исполнит запрошенные судебные рекомендации», — говорится в документах.
В конце февраля Роберт Дрисколл, адвокат Бутиной, рассказал, что она завершила сотрудничество с прокуратурой США, однако представителям обвинения ещё требуется некоторая информация.
Также Дрисколл отметил, что защита старается ускорить процесс вынесения приговора.
Как ожидается, суд США вынесет приговор россиянке 26 апреля.