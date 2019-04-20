Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения

Прокуратура США рекомендует приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

«Гособвинитель с уважением рекомендует приговорить Бутину к сроку лишения свободы 18 месяцев и выражает надежду, что суд исполнит запрошенные судебные рекомендации», — говорится в документах.

В конце февраля Роберт Дрисколл, адвокат Бутиной, рассказал, что она завершила сотрудничество с прокуратурой США, однако представителям обвинения ещё требуется некоторая информация.

Также Дрисколл отметил, что защита старается ускорить процесс вынесения приговора.

Как ожидается, суд США вынесет приговор россиянке 26 апреля.