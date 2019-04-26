«Заложница русофобии»: суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Суд американского округа Колумбия приговорил к 18 месяцам заключения россиянку Марию Бутину. Её обвиняли в работе в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации. При этом защита настаивала на сокращении срока до 9,5 месяцев — именно столько девушка уже провела в тюрьме. Марию Бутину задержали в июле 2018 года. Сначала она не признавала свою вину, однако затем пошла на сделку со следствием — после того как её продолжительное время держали в ужасных условиях, на грани пыток, как отмечал МИД РФ.

Суд округа Колумбия приговорил гражданку России Марию Бутину к полутора годам тюрьмы по обвинению в работе в качестве иностранного агента без регистрации. Таким образом, судья удовлетворила просьбу прокуратуры, которая просила для Бутиной наказания в виде заключения сроком 18 месяцев.

Адвокаты Марии Бутиной настаивали, чтобы их подзащитную приговорили к сроку, который она уже провела в американской тюрьме, — 9,5 месяцев.

Открывая заседание, судья Таня Чуткан заявила, что прецеденты для определения приговора по таким делам отсутствуют.

«Нет аналогичного дела, и нельзя определить разброс возможных сроков приговора», — приводит замечание судьи РИА Новости.

Судья добавила, что сторона защиты не привела убедительных доводов в пользу сокращения срока, и согласилась с рекомендацией прокуратуры, которая требовала для Бутиной тюремного заключения на 18 месяцев.

По словам прокурора Эрика Кенерсона, несмотря на то что россиянка заслуживает снисхождения за признание вины и сотрудничество со следствием, она была не просто студенткой, а «агентом России».

«Это не дело о нарушении порядка регистрации иностранным агентом. В этом деле подзащитная действовала в США в качестве агента иностранной державы. Она действовала в интересах России», — заявил прокурор.

Адвокат россиянки Альфред Керри, в свою очередь, заявил, что Мария Бутина не имела отношения к разведке и не занималась разведывательной деятельностью.

«Мария не шпионка, не имеет отношения к разведке, она никогда не работала на власти России», — отметил Керри.

Сама Мария Бутина в ходе своего обращения к суду заявила, что нарушила процедуру регистрации в качестве иноагента по незнанию, и, плача, попросила суд о снисхождении.

«За свои действия и незнание я прошу прощения и снисхождения. Я разрушила свою жизнь... Моя репутация разрушена и в моей стране, и за рубежом», — сказала россиянка.

Мария Бутина

globallookpress.com

© Russian Embassy in the USA

«Русофобские настроения»

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов в беседе с RT отметил, что система американского правосудия с самого начала намеревалась вынести обвинительный приговор по делу Бутиной.

«Обвинительный уклон и попытка заведомо создать иллюзию противоправных действий гражданки России были очевидны с самого начала. Всё, что мы знаем из прессы, её так называемые признания, — это говорит только о беспрецедентном давлении на правосудие в условиях тотальных русофобских настроений, когда нужно подливать очередную порцию бензина в огонь», — отметил сенатор.

Напомним, 29-летняя Мария Бутина была арестована в США 15 июля прошлого года, накануне саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Россиянку обвинили в нарушении закона об иностранных агентах, в попытках внедриться в американские организации и в использовании личных связей для влияния на американскую политику в интересах Москвы.

При этом сами американские прокуроры в ходе рассмотрения дела были вынуждены признать, что девушка не является агентом российских спецслужб.

«Бутина не является шпионом в традиционном понимании этого слова, то есть она не пыталась получить доступ к секретным данным для передачи их своей стране. Она не являлась кадровым сотрудником разведки. Тем не менее её деятельность осуществлялась от имени российского должностного лица и в интересах Российской Федерации, и эта деятельность могла нанести ущерб национальной безопасности Соединённых Штатов», — отметил помощник федерального прокурора США Эрик Кенерсон в служебной записке, текст которой цитирует National Law Journal.

Роберт Дрисколл, один из адвокатов Бутиной, заявил, что не считает вердикт политически мотивированным, при этом добавив, что в такой ситуации мог оказаться лишь гражданин России.

«Я не стал бы заходить так далеко. Думаю, в нашей стране в целом хороший судебный процесс. Я не думаю, что она в тюрьме исключительно из-за политики. Но любой, кто думает, что кто-либо, кроме русского, мог оказаться в такой ситуации, сам себя обманывает», — считает адвокат.

Окружной суд США по округу Колумбия, город Вашингон.

© dcd.uscourts.gov

Тюремное давление





Обвинение утверждает, что Бутина якобы пыталась создать неофициальный канал связи между представителями российских властей и Национальной стрелковой ассоциацией США — крупнейшего объединения сторонников свободного оборота огнестрельного оружия в Америке. В начале процесса россиянка не признавала свою вину ни в работе в качестве иностранного агента без регистрации, ни в сговоре в пользу России.

Однако в августе 2018 года Бутину перевели из тюрьмы в Вашингтоне в центр заключения города Александрия, штат Вирджиния, где до января 2019 года её держали в так называемой административной изоляции в одиночной камере.

Как отмечало российское посольство США в Вашингтоне, условия содержания Бутиной были «на грани пыток»: её этапировали в тюрьму в кандалах, 12 часов морили голодом и держали в камере с включённым светом.

В эксклюзивном интервью RT отец Марии Валерий Бутин назвал условия нахождения дочери в тюрьме «натуральной пыткой». После нескольких месяцев таких условий содержания под стражей, в конце 2018 года Бутина пошла на сделку со следствием и частично признала свою вину.

Российские официальные лица неоднократно отмечали, что власти США вынудили Бутину оговорить себя под давлением, в которое входили тяжёлые условия заключения, а также угрозы приговорить её к длительному сроку заключения.

«Мы понимаем... такое решение российской гражданкой было принято в условиях жёсткого давления, которое оказывалось на неё со стороны американских властей», — отмечала в конце 2018 года официальный представитель МИД России Мария Захарова.

При наличии подобного давления со стороны американских властей у Бутиной не было другого выбора, подчеркнул в разговоре с RT доцент ВШЭ Александр Домрин.

«Мария Бутина пошла на сделку со следствием для того, чтобы из двух зол выбрать наименьшее: вместо 15 лет заключения ограничиться полутора годами. Мария могла оговорить себя только для того, чтобы выбраться из тюремной камеры. Сейчас 1,5 года заключения являются для неё идеальным вариантом. Теперь вместо длительного пребывания в тюрьме она может быть депортирована в Россию в день вынесения приговора», — пояснил эксперт.

Расследование без России

Защита россиянки неоднократно указывала на то, что большая часть обвинений против Бутиной была выстроена прокуратурой на основе недостоверных сведений. Так, обвинители пытались убедить суд в том, что она якобы предлагала секс в обмен на должность в Национальной стрелковой ассоциации или другой лоббистской группе.

Это утверждение прокуратуры было широко растиражировано американскими и британскими СМИ, которые в ходе освещения дела неоднократно называли Бутину «секс-шпионкой».

Также по теме «Главное — вернуться на родину»: что могло заставить Марию Бутину частично признать вину Мария Бутина признала себя виновной по одному из пунктов обвинения американской стороны, который касается сговора с целью нарушения...

Однако затем выяснилось, что вся эта информация не соответствовала действительности, что признали и сами обвинители. Адвокат Роберт Дрисколл заявил, что федеральные прокуроры «преувеличенно и лживо» исказили слова Бутиной в «сексистской попытке оклеветать» её.

Несмотря на то что девушка была арестована в разгар антироссийской истерии вокруг расследования Мюллера по поводу связей Трампа с Россией, ни сам спецпрокурор, ни следователи из его команды интереса к делу Бутиной не проявили. Тогда эксперты отмечали, что Роберт Мюллер, изучив материалы, мог посчитать доводы прокуроров из Вашингтона слабыми, поэтому не подключил дело Бутиной к своему расследованию.

Напомним, что расследование Мюллера завершилось в марте этого года. Согласно итоговому докладу, ни Дональд Трамп, ни его окружение в сговор с властями России не вступали.

Принуждение к сделке

В разговоре с RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак отметил, что власти США, вероятно, с самого начала уделяли повышенное внимание работе Марии Бутиной, поскольку она занималась общественной деятельностью.

«Когда Мария приехала на территорию США, было пристальное внимание ко всем русским. И не стоит забывать, что она вела общественную деятельность — этим она и привлекла к себе внимание американских правоохранительных органов», — напомнил эксперт.

По его словам, девушке пришлось оговорить себя для того, чтобы быстрее выбраться из тюрьмы.

«Система американского правосудия построена так, что человеку предъявляют очень много разных обвинений, по которым ему может грозить весьма внушительный срок. После этого обвиняемому предлагают сделку: убрать или смягчить лишние обвинения в обмен на признание вины по одному из пунктов, что даст прокуратуре повод говорить о победе в деле. Обвиняемый понимает, что сильно рискует, если будет стоять на своём, поэтому решает лучше признать вину и получить минимальное наказание», — заключил эксперт.

По мнению Александра Домрина, Мария Бутина до сих пор является «заложницей русофобских настроений» в США.