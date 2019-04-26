Прокурор попросил о снисхождении для Бутиной

Арестованная в США россиянка Мария Бутина заслуживает снисхождения за признание вины и сотрудничество со следствием. Об этом заявил прокурор Эрик Кеннерсон за заседании суда, в ходе которого должен быть вынесен приговор.

«Бутина заслуживает снисхождения за признание вины и сотрудничество со следствием», — сказал он.

Как передаёт РИА Новости, защита, в свою очередь, заявила, что Бутина не занималась шпионажем или разведдеятельностью и никогда не работала на российские власти.

Ранее прокуратура рекомендовала приговорить Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.

Россиянку задержали в июле 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента». Она пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на российское правительство.