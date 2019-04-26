МИД назвал приговор Бутиной «позорным пятном» на судебной системе США

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали вынесенный американским судом приговор Марии Бутиной.

«Этот приговор — позорное пятно на американской судебной системе, которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в МИД, Бутина «осуждена только за то, что является гражданкой России».

Ранее стало известно, что суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».