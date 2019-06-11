Альтернативная ось: Huawei может заменить Android на российскую операционную систему

Представители России и Китая ведут переговоры о возможном переходе смартфонов компании Huawei с операционной системы Android на российскую ОС «Аврора». По данным СМИ, эти вопросы обсуждали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков и исполнительный директор Huawei Го Пин. Речь идёт о путях выхода из ситуации, в которой китайский телекоммуникационный гигант оказался после введения против него санкций США. Официально информация о переговорах пока не подтверждается, однако в «Ростелекоме» заявили о готовности к подобному сотрудничеству.

Высокопоставленные представители России и Китая обсуждали возможность перехода смартфонов компании Huawei с операционной системы Android на российскую ОС «Аврора», пишет The Bell. По информации источников издания, на эту тему перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ) говорили министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков и исполнительный директор Huawei Го Пин.

Сообщается, что речь шла о возможном пути выхода из ситуации, в которую китайская компания попала в связи с санкциями Соединённых Штатов. После внесения Huawei в чёрный список Министерства торговли США работу с технологическим гигантом прекратил ряд американских компаний, включая Google. В связи с этим Huawei потеряет доступ к программному обеспечению корпорации. В частности, она не будет получать обновления мобильной операционной системы Android для своих смартфонов, а при производстве новых гаджетов не сможет устанавливать на них программы, разработанные американской фирмой, такие как магазин приложений Google Play или электронную почту Gmail.

При этом в китайской компании утверждают, что вводимые ограничения не повлияют на работу уже выпущенных устройств, на которых продолжат функционировать сервисы Google. Также отмечается, что Huawei сможет использовать версию ОС Android с открытым кодом, на которой, возможно, будут выходить смартфоны компании в будущем.

На этом фоне, как сообщают источники The Bell, IT-гигант из КНР уже начал испытания своих гаджетов с российской ОС «Аврора», которая была создана на базе финской Sailfish.

«Китай уже тестирует устройства с предустановленной «Авророй», — сообщил собеседник издания.

Кроме того, обсуждаются перспективы локализации части производственных мощностей Huawei в России. Речь идёт о возможном совместном производстве чипов и программного обеспечения.

Официально эта информация пока не подтверждается. В Huawei отказались от комментариев, а в пресс-службе «Ростелекома», которому принадлежит большая часть акций компании «Открытая мобильная платформа» (разработчика «Авроры»), заявили, что не слышали о переговорах, но открыты к подобному сотрудничеству.

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«Мы о таких предложениях не слышали, но были бы рады сотрудничеству с производителями любых решений», — заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

Базирующаяся на ядре Linux и технологиях с открытым исходным кодом ОС «Аврора» (Sailfish) развивается с 2012 года. Изначально над системой работала финская компания Jolla, а позднее к ней присоединилась российская «Открытая мобильная платформа». В 2018 году «Ростелеком» приобрёл 75% акций компании, после чего министр связи Николай Никифоров сообщил, что операционная система теперь официально считается российской.

В частности, на ОС Sailfish работает созданный для использования в тяжёлых промышленных условиях смартфон «Ермак». Также на телефоны с «Авророй» должны в ближайшие годы перейти около 8 млн сотрудников российских бюджетных учреждений и государственных органов.

Отметим, что ОС «Аврора» была первой мобильной операционной системой, включённой в реестр отечественного программного обеспечения и прошедшей сертификацию ФСБ по классу АК1/КС1. Это значит, что она соответствует требованиям по защите конфиденциальной информации от несанкционированного доступа в автоматизированных информационных системах, расположенных на территории РФ.

Напомним, что давление Вашингтона на компанию Huawei официально ведётся в связи с якобы имеющими место «угрозами против информационных технологий и технологий связи» США. Также американские власти обвиняют китайскую компанию в ангажированности с властями КНР. Так, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что европейским стандартам «глубоко противоречит» тот факт, что три члена Коммунистической партии Китая входят в состав директоров компании.

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«Европейцы всегда заботятся о сохранении персональной информации, но она не останется персональной, если будет передаваться по сетям, к которым имеет доступ и которые контролирует китайское правительство», — заявил Помпео.

Однако американские власти до сих пор не представили каких-либо доказательств того, что Huawei угрожает американской национальной безопасности.

«Уверен, что все уже обратили внимание на то, как правительство США неоднократно использовало законодательство, администрацию и дипломатию в качестве инструментов для подавления компании Huawei. Беспрецедентно, чтобы сверхдержава использовала мощь государственной машины для оказания давления на частную компанию, для подрыва её деятельности», — заявил в конце мая главный специалист по правовым вопросам Huawei Сун Люпин.

Сложившуюся вокруг компании Huawei ситуацию неоднократно осуждали также китайские и российские политики, которые связывают поведение американских властей с недобросовестной конкуренцией и попыткой давления на Пекин в рамках разворачивающегося торгового противостояния.

«Ситуация вокруг компании Huawei, например, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка. Это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной, наступающей цифровой эпохи», — заявил Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ.

«Государства, которые прежде проповедовали принципы свободы торговли, честной и открытой конкуренции, заговорили языком торговых войн и санкций, откровенного экономического рейдерства с выкручиваем рук, запугиванием, устранением конкурентов так называемыми нерыночными способами», — добавил президент.