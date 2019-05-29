В Huawei отметили отсутствие доказательств угрозы компании для США

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Соединённые Штаты до сих пор не представили доказательств того, что Huawei угрожает американской национальной безопасности, а ряд действий Вашингтона против китайской компании основан на домыслах.
В Huawei отметили отсутствие доказательств угрозы компании для США
  • Reuters

Об этом во время пресс-конференции заявил главный специалист по правовым вопросам Huawei Сун Люпин.

«Уверен, что все уже обратили внимание на то, как правительство США неоднократно использовало законодательство, администрацию и дипломатию в качестве инструментов для подавления компании Huawei. Беспрецедентно, чтобы сверхдержава использовала мощь государственной машины для оказания давления на частную компанию, для подрыва её деятельности», — цитирует его РИА Новости.

Сун Люпин подчеркнул, что конгресс США одобрил законопроект, определяющий, что компания виновата в том, в чём её обвиняют, при этом никто не предоставил Huawei возможности выступить в свою защиту и опровергнуть обвинения.

20 мая компания Google частично приостановила сотрудничество с Huawei после указа президента США Дональда Трампа об обеспечении безопасности информационных технологий.

23 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти ожидают отказа большего количества компаний от сотрудничества с китайской Huawei.

Генеральный директор «Корпорации роботов» Игорь Никитин в беседе с kp.ru прокомментировал ситуацию.

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