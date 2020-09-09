«Верхушка министерства вряд ли любит меня»: зачем Трамп обвинил Пентагон в ведении «бесконечных войн»

Дональд Трамп уверен, что его любят рядовые солдаты американской армии, но не военное командование. Президент США обвинил руководство Пентагона в стремлении постоянно вести войны в интересах оборонных компаний, поставляющих армии вооружения. По мнению экспертов, подобный выпад лишь усугубит проблемы в отношениях Трампа с военным руководством страны — ранее между ними уже возникали трения. При этом сам глава Белого дома — главный сторонник наращивания оборонных расходов, напоминают аналитики. По их мнению, противоречия в риторике Трампа объясняются его стремлением использовать любые аргументы, чтобы поднять свой рейтинг перед выборами.

Глава Белого дома обвинил руководство Пентагона в стремлении развязывать и вести войны ради обогащения военно-промышленного комплекса. Об этом президент США заявил во время своей очередной пресс-конференции. Запись выступления опубликовал Белый дом в Twitter.

«Я не говорю, что вооружённые силы США меня любят — меня любят обычные солдаты. А вот верхушка Пентагона, наверное, вряд ли. Они хотят только вести войны, чтобы не расстраивать все эти замечательные компании, которые производят бомбы, самолёты и всё остальное. Но мы выходим из бесконечных войн», — заявил Трамп.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/FHxzG2rxZX — The White House (@WhiteHouse) September 7, 2020

В качестве примера американский лидер привёл разгром халифата ИГ*.

«Когда я стал президентом, был хаос, он был повсюду. На картах можно было видеть только ИГИЛ. Год спустя я сказал: «Где он?» «Его больше нет, сэр. Благодаря вам его больше нет». Благодаря моей философии. Его больше нет. Тогда я сказал: «Отлично. Давайте вернём наших солдат домой», — добавил Трамп.

Не забыл он раскритиковать и своего соперника по предвыборной кампании, кандидата на пост президента от Демократической партии Джо Байдена, заявив, что последний передал рабочие места американцев в другие страны и «отправил молодёжь сражаться в безумных бесконечных войнах».

По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, в преддверии выборовТрамп пытается выглядеть человеком, который против участия США в военных конфликтах.

Американские военные в Сирии

AFP

© Delil SOULEIMAN

«Он неоднократно говорил об огромных растратах на конфликты на Ближнем Востоке, от которых США ничего не получили. И чтобы объяснить это, Трамп говорит о том, кому подобная политика выгодна. Но это больше предвыборная риторика, стремление нарисовать свой благовидный образ», — отметил эксперт в беседе с RT.

Комментируя заявление Трампа, телеканал CNN сообщил, что слова президента прозвучали после того, как несколько представителей Пентагона рассказали журналистам о росте напряжённости между президентом и руководством оборонного ведомства.

Так, Трампа раскритиковал контр-адмирал ВМФ США в отставке Джон Кирби.

«Замечания президента о мотивах действий военного руководства не просто принижают их воинскую службу и службу тех, кем они командуют; (Трамп своими словами. — RT) заставляет сильнее поверить в те самые презрение и бездумность, которые он пытается отрицать», — заявил отставной военный.

Речь идёт о недавней публикации журнала The Atlantic, в которой со ссылкой на анонимные источники сообщалось о пренебрежительных словах, якобы сказанных Трампом в адрес американских солдат и офицеров в 2018 году. Публикация имела большой резонанс, став поводом для новой волны нападок на Трампа.

Силовой акцент

За последние месяцы между Трампом и руководством Пентагона уже не раз возникали разногласия по политическим вопросам.

Так, в начале июня глава Белого дома объявил о готовности направить военнослужащих на подавление беспорядков, охвативших тогда ряд городов США. Беспорядки и протесты начались в стране после гибели в результате задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Демонстранты протестовали против полицейского произвола и расизма.

Однако план Трампа натолкнулся тогда на сопротивление со стороны военного руководства. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не поддерживает в сложившейся ситуации идею наделения армии полицейскими функциями. В итоге президент отказался от своей идеи.

Протесты под лозунгом Black Lives Matter

Reuters

© Eduardo Munoz

Ещё одной темой для разногласий между главой Белого дома и руководством оборонного ведомства стала инициатива по переименованию американских баз, названных в честь командующих армии Конфедерации. Эта идея стала активно муссироваться в политических кругах США на фоне антирасистских протестов — в ряде городов протестующие демонтировали памятники конфедератам.

По данным СМИ, которые ссылаются на анонимные источники, в Пентагоне готовы принять участие в двухпартийной дискуссии по этому вопросу. При этом Дональд Трамп выступает против политики переименований. Он заявил, что его администрация не намерена даже рассматривать такую идею.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, разговоры о трениях между главой Белого дома и военным руководством похожи на правду.

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«Отношения Трампа и Эспера действительно натянутые. Армейское руководство не любит президента. Обещания закончить войны у Трампа не получается выполнить в большинстве случаев по политическим причинам, на Ближнем Востоке остаётся американский контингент до сих пор», — отметил эксперт в комментарии RT.

Схожей точки зрения придерживается заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян.

«Действительно армия вовсе не склонна принимать участие в разгоне протестов и беспорядков. Для этого есть полицейские силы. Так что идея Трампа привлечь армию могла негативно сказаться на отношении к нему военного командования», — пояснил эксперт в беседе с RT.

За свои призывы использовать армию для подавления гражданских протестов Трамп подвергся обвинениям в попытках вовлечь военных в политические процессы на своей стороне. С подобной критикой в адрес главы Белого дома выступил ряд СМИ.

В то же время о возможном участия армии во внутренних политических процессах заговорил и оппонент Трампа, Джо Байден. Ранее политик заявил, что, если Трамп откажется покинуть Белый дом после своего проигрыша на выборах, его выпроводят военные.

«Я обещаю вам, я совершенно убеждён в том, что его очень оперативно выпроводят из Белого дома», — заявил Джо Байден, обращаясь к Объединённому комитету начальников штабов ВС США.

Джо Байден

Reuters

© Kevin Lamarque

Впоследствии глава Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли направил в конгресс письмо, в котором сообщил, что американские военные не намерены ни вмешиваться в ход президентских выборов в стране в ноябре 2020 года, ни участвовать в разрешении возможных споров по поводу их результатов.

«В случае возникновения спорных ситуаций относительно какого-либо аспекта выборов, по закону требуется, чтобы любые спорные вопросы решались судами и Конгрессом США, а не американскими военными», — приводит отрывок письма Милли агентство Associated Press.

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По мнению Владимира Брутера, заявление Байдена о том, что против самого Трампа могут быть применены армейские силы не имеет под собой оснований и продиктовано лишь стремлением уязвить соперника.

«Если Трамп проиграет, то он не станет цепляться за власть. И говорить о том, что его придётся выдворять из Белого дом силой — явное преувеличение», — уверен эксперт.

Как отметил Юрий Рогулёв, в преддверии выборов обе стороны пытаются втянуть армию в политику.

«На самом деле, армия не может находиться совсем вне политики. И фактор участия армии в политике существовал ещё со времён президента Эйзенхауэра», — пояснил эксперт.

Противоречивый ход

Хотя сейчас глава Белого дома упрекает Пентагон в больших тратах, ещё в декабре 2019 года он с гордостью говорил о наращивании оборонных расходов.

«Законопроект, который я сегодня подпишу, предусматривает выделение $738 млрд — именно миллиардов — на финансирование оборонных нужд в 2020 году. Это абсолютный рекорд, самая крупная сумма оборонных расходов за всю историю нашей страны», — заявил Трамп во время церемонии подписания бюджетного документа на базе Эндрюс, в штате Мэриленд.

Пуск американской МБР Minuteman III

Reuters

© Kyla Gifford/U.S. Air Force

Объём финансирования, заложенный в американском бюджете на 2020 год, превысил показатели предыдущего года на 3,1%. Начало тенденции наращивания расходов на оборону было положено именно Дональдом Трампом, в то время как администрация Барака Обамы, напротив, стремилась к уменьшению доли военных трат в казне.

Эту политику Трамп назвал в своей речи на базе Эндрюс «губительной» и напомнил, что, ещё будучи кандидатом на пост президента обещал положить ей конец.

На противоречие между действиями Трампа и его нынешними словами обратил внимание конгрессмен-демократ Ро Ханна.

«Я знаю, что вы не верите, что факты имеют значение. Но если вы действительно против того, чтобы компании, которые производят бомбы и самолёты, зарабатывали деньги, то зачем вы предложили увеличить расходы на оборону ЕЩЁ на 140 млрд долл. больше, чем при Обаме, учитывая, в том числе, тайный фонд на ведение бесконечных войн», — написал законодатель в Twitter.

I know you do not believe facts matter. But if you are really opposed to companies that make bombs and planes making money, why have you proposed over $140 billion MORE in defense spending than Obama, including a slush fund for endless wars. https://t.co/W18IN0WGFM — Ro Khanna (@RoKhanna) September 7, 2020

Отметим, что сам Трамп также напомнил об оборонных тратах в той же речи, в которой критиковал Пентагон.

«Мы обновили наш ядерный потенциал. Надеюсь, нам не придётся его использовать», — сообщил Трамп.

По мнению Владимира Брутера, противоречия в риторике Трампа связаны с тем, что он использует любые аргументы, чтобы поднять свой рейтинг перед выборами.

«Трамп допускает противоречивые высказывания. В данном случае он хочет показать, что, хотя рост оборонного бюджета является его заслугой, Пентагон тратит эти деньги неэффективно. Таким образом, Трамп пытается подчеркнуть собственные заслуги», — подытожил эксперт.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.