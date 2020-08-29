Вне процесса: что значит заявление главного военачальника США о невмешательстве армии в выборы 2020 года

Председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли сообщил конгрессу, что Вооружённые силы США не будут ни вмешиваться в ход грядущих президентских выборов, ни участвовать в разрешении каких-либо споров, связанных с их результатами. Об этом он заявил после ряда высказываний американских политиков о том, что участники электоральной гонки могут не признать итоги голосования. Эксперты отмечают, что подобные заявления свидетельствуют о кризисе, крайней разобщённости и разрозненности общества в США.

Глава Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли направил в конгресс письмо, в котором сообщил, что американские военные не намерены ни вмешиваться в ход президентских выборов в стране в ноябре 2020 года, ни участвовать в разрешении возможных споров по поводу их результатов.

«В случае споров относительно какого-либо аспекта выборов, их, согласно законодательству, должны урегулировать американские суды и конгресс США, а не вооружённые силы. Я не вижу в этом процессе никакой роли для ВС США», — приводит отрывок письма Милли агентство Associated Press.

В своём письме военачальник подчеркнул, что, как и другие военнослужащие, он давал присягу защищать Конституцию США и не намерен её нарушать.

«Каждый военнослужащий, включая меня, приносит клятву поддерживать и защищать Конституцию Соединённых Штатов, а также исполнять законные приказы в соответствии с иерархией командования. Мы не станем идти против Конституции США», — отметил он.

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Генерал Милли направил письмо в конгресс в ответ на вопрос о возможности вмешательства американских военных в ход грядущих выборов, который ему задали конгрессмены-демократы, входящие в комитет по вооружённым силам палаты представителей.

В дополнение к вопросу о роли военных в разрешении споров по итогам выборов парламентарии интересовались их возможным участием в процессах проведения голосования и подсчёта результатов. Марк Милли подчеркнул, что американская армия не будет этим заниматься.

«Я не считаю Вооружённые силы США частью данного процесса. Он относится к сфере ответственности конгресса, Верховного суда и органов исполнительной власти», — говорится в письме американского военачальника.

Сообщается, что аналогичные вопросы были направлены главе Пентагона Марку Эсперу, но он пока не предоставил ответы на них. При этом в середине августа официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман назвал «несерьёзными» разговоры о возможном привлечении американских военных к выборам.

Взаимные обвинения

Письмо генерала Милли было растиражировано американскими СМИ на фоне ряда заявлений о том, что результаты президентских выборов 2020 года с высокой долей вероятности будут оспорены.

Так, в июне кандидат на пост главы государства от Демократической партии Джо Байден заявил, что Трамп может не согласиться с результатами голосования, из-за чего его, вероятно, придётся выдворять из Белого дома силой, с помощью военных.

«Я абсолютно убеждён, что (в случае победы кандидата от демократов. — RT) военные оперативно выведут его (Трампа. — RT) из Белого дома... Наибольшее беспокойство у меня вызывает то, что президент попытается украсть эти выборы. Мы говорим о человеке, который назвал голосование по почте мошенничеством», — заявил Байден в эфире программы The Daily Show.

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден

Reuters

Избирательный штаб Трампа в ответ подверг слова кандидата от демократов критике, назвав их «очередной безмозглой теорией заговора Джо Байдена, с помощью которой он пытается подорвать доверие к выборам».

Дональд Трамп действительно неоднократно выступал с критикой процесса голосования по почте, главным аргументом в пользу которого является ситуация с распространением коронавируса в США. В ходе общения с прессой и в своих сообщениях в Twitter президент утверждал, что такое голосование обернётся массовыми фальсификациями в пользу демократов.

При этом сам Трамп дал уклончивый ответ на вопрос о том, примет ли он результаты выборов. В интервью телеканалу Fox News 19 июля он заявил, что «посмотрит» и пока не будет однозначно отвечать «да» или «нет» на этот вопрос.

С одним из самых резких заявлений по этому вопросу на днях выступила бывший кандидат от демократов на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон. 26 августа в интервью телеканалу NBC она сказала, что Джо Байден ни при каких условиях не должен признавать возможное поражение.

«Джо Байден не должен сдаваться ни при каких обстоятельствах. Думаю, процесс затянется, но я верю, что если мы не уступим ни на йоту, будем такими же целеустремлёнными и упорными, как наши соперники, то в конечном итоге он одержит победу», — заявила Клинтон.

Она также предположила, что республиканцы попытаются «внести неразбериху в голосование по почте», чтобы получить потенциальное преимущество в коллегии выборщиков.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что представители ведущих политических сил США делают подобные заявления, поскольку не испытывают уверенности в своей победе на грядущих выборах.

«Учитывая, что нет явного фаворита, слишком сильны противоречия и взаимное неприятие как у разных частей политического истеблишмента, так и у разных частей американского общества, наиболее вероятным сценарием будет тот, в котором проигравшая сторона не признает результаты голосования и постарается мобилизовать своих сторонников на протестные акции. Вне зависимости от того, кто победит, каждая из сторон на всякий случай делает соответствующее заявление, чтобы подготовить для этих акций почву», — пояснил собеседник RT.

Генерал Марк Милли

Reuters

© Michael Reynolds

Политика поляризации

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер напомнил, что внутренняя политическая жизнь Соединённых Штатов регулируется законами страны и силовое вмешательство в неё возможно только со стороны правоохранительных органов в том случае, если для этого есть основания.

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«Данным заявлением генерал Марк Милли описал некие ситуации, о которых говорят в обществе, но которые вряд ли могут сложиться. Скорее речь сейчас идёт о том, что в Пентагоне есть много недовольных Трампом и таким образом они дают понять, что если он проиграет, то не сможет рассчитывать на какие-либо варианты с использованием силовых структур. В ближайшее время мы станем свидетелями не одного подобного заявления, которые будут означать, что силовые структуры сохранят нейтралитет», — отметил эксперт.

При этом Владимир Шаповалов добавил, что сам повод для заявления высокопоставленного американского военачальника более чем странный для демократического государства.

«Но такое заявление стало возможным, потому что американское общество расколото. Кризисы, которые сопровождали политическую жизнь США начиная с 2016 года, привели к резкой поляризации общества и неприятию двух частей Америки, представленных демократами и республиканцами, к массовым акциям протеста и росту взаимной ненависти в обществе», — отметил политолог.