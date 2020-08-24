Предвыборные тезисы: почему Трамп допустил разрыв экономических связей с Китаем

Дональд Трамп в случае победы на выборах рассмотрит возможность «разъединения» экономик США и Китая. По словам главы Белого дома, пока американская сторона только «теряет сотни миллиардов долларов» и ничего не получает от Пекина. Трамп также добавил, что Вашингтон «отстранится» от КНР и не будет «вести с ней дел», если с китайской стороны «не будет должного отношения» к американцам. По мнению экспертов, подобные заявления президента США стоит расценивать и как «часть предвыборной игры», и как «элемент шантажа». При этом Трамп в случае переизбрания действительно может ужесточить антикитайскую политику, считают аналитики.

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы не против полного отсоединения американской экономики от КНР. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

«Ещё ни одна страна не обдирала нас сильнее, чем Китай... Мы теряем миллиарды, сотни миллиардов долларов. От Китая не получаем ничего. Да, поступают к нам определённые товары, которые мы и сами могли бы производить... (но. — RT) мы не получаем ничего. Только денег лишаемся», — сообщил американский лидер.

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Как отметил глава Белого дома, до пандемии COVID-19 у США с Китаем дела шли «лучше, чем когда-либо».

Однако на фоне всемирной вспышки коронавируса положение дел видится Трампу «теперь по-другому». По словам главы Белого дома, Вашингтон «отстранится» от КНР и не будет «вести с ней дел», если со стороны республики «не будет должного отношения» к американцам.

«Я на это, безусловно, пойду», — заявил он, отметив, что сейчас не хочет «устраивать переполох».

При этом, по словам главы Белого дома, если на предстоящих президентских выборах изберут бывшего вице-президента и демократа Джо Байдена, Китай «завладеет» Соединёнными Штатами. Трамп также указал на предостережения со стороны представителей разведслужб США о якобы замыслах Пекина вмешаться в предстоящие выборы в интересах Байдена.

«Он (Байден. — RT) — их человек, и они очень хотят, чтобы я проиграл», — заявил американский лидер.

Накал страстей

Напомним, в январе 2020 года Вашингтон и Пекин заключили соглашение о так называемой первой фазе торговой сделки. Согласно договорённости, в ближайшие два года КНР должна была закупить американскую продукцию на общую сумму $200 млрд. По плану Вашингтона, это должно было существенно уменьшить торговый дисбаланс между Китаем и США. По данным американского торгового представительства, торговый дефицит в 2018 году составил $419,2 млрд.

Однако отношения двух стран ухудшились после того, как американская сторона выступила с серией обвинений в адрес КНР, связанных с пандемией коронавируса. Сам Трамп неоднократно заявлял, что вина за распространение COVID-19 по планете лежит именно на Китае.

В середине июля глава Белого дома сообщил, что американская сторона считает КНР «полностью ответственной за сокрытие вируса и его распространение на весь мир».

«Они могли это остановить, они должны были это остановить», — сказал Трамп.

Пекин же неоднократно отвергал подобные выпады в свой адрес, подчёркивая, что вирус — «общий враг всего человечества, который может проявить своё лицо в любое время и в любом месте мира».

В конце того же месяца Трамп повторил свой обвинительный тезис, подчеркнув, что увеличившаяся безработица в США вследствие пандемии — вина КНР.

На фоне обостряющихся отношений Вашингтона и Пекина Соединённые Штаты 21 июля потребовали от Китая закрыть генконсульство, расположенное в штате Техас.

Белый дом

AFP

© Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

В ответ на эти действия китайские власти выступили с требованием прекратить работу генерального консульства США в городе Чэнду, расположенном на юго-западе Китая. Как отмечалось в сообщении МИД КНР, «нынешнее положение китайско-американских отношений не отвечает желаниям Китая, и США полностью несут за это ответственность».

Спустя несколько дней после того, как Вашингтон потребовал закрыть дипобъект КНР, Трамп заявил об утрате интереса к торговой сделке с Китаем. Об этом он сообщил журналистам во время пресс-конференции.

Очередным доказательством того, что Трамп настроен решительно, стал указ президента США от 7 августа, запрещающий проведение любых сделок с владельцем популярного приложения TikTok — китайской компанией ByteDance. Документ вступает в силу через 45 дней после его подписания американским президентом. Как заявили в Белом доме, приложение якобы представляет угрозу для национальной безопасности США.

18 августа, выступая в штате Аризона, Трамп и вовсе заявил, что отложил торговые переговоры с Китаем, в очередной раз указав на вину КНР в распространении COVID-19 по всему миру.

«Более агрессивные меры»

Президент АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев назвал заявление Трампа о полном разрыве связей с Китаем «предвыборной риторикой».

«Сейчас президент США не сильно задумывается о том, что он говорит. Для него главное на данном этапе — мобилизовать свой электорат, а необходимости учитывать научный анализ или элементарную статистику глава Белого дома пока не видит», — отметил эксперт в разговоре с RT.

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Схожей точки зрения придерживается и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«До выборов осталось почти два месяца, оба кандидата от ведущих политических партий США идут ноздря в ноздрю, и антикитайская риторика — часть предвыборной игры. Ведь подобные заявления благоприятно воспринимаются ядерным электоратом Трампа и даже некоторой частью демократов. Но особенно рады таким заявлениям представители рабочего класса Соединённых Штатов из так называемого ржавого пояса, которые страдают из-за того, что американские транснациональные корпорации в последние годы активно переводили производство в Китай», — заявил аналитик в беседе с RT.

Как уточнил Батюк, Трамп обещает вернуть эти рабочие места в Америку, «однако в какой мере у него это получится — большой вопрос».

«Подобные тезисы хорошо звучат в ходе предвыборных митингов, но осуществлять их на практике — совсем другое дело. Ведь экономики США и КНР очень сильно взаимосвязаны. Достаточно просто зайти в любой американский супермаркет и посмотреть, сколько там товаров с надписью «Made in China». Вашингтон, мягко говоря, не выиграет от полного разрыва связей с Пекином», — сказал эксперт.

По мнению Санакоева, в этой ситуации пострадают обе стороны — не только Китай, но и США.

«Более того, вся мировая экономика почувствует ущерб от таких действий», — отметил он.

Флаги США и КНР

Reuters

© Yuri Gripas

При этом аналитики сходятся во мнении, что помимо «предвыборных мотивов» в новых антикитайских заявлениях Трампа «есть элемент шантажа».

«Глава Белого дома прямым текстам говорит Пекину, что если он будет действовать не в интересах США, Вашингтон будет предпринимать более агрессивные антикитайские меры. При этом Трамп не учитывает тот факт, что Китай — это давно не та страна, которую они могут шантажировать подобным образом», — считает Санакоев.

Пекин «в любом случае» не пойдёт на поводу у Соединённых Штатов, уверен аналитик.

«Китай будет действовать зеркально, в том числе будет отвечать на санкции, выпады против конкретных компаний. В арсенале Пекина есть такие инструменты, как возможность распродать госдолг США, заменить доллар национальной валютой в платежах с другими странами. Поэтому не исключено, что США, сами того не подразумевая, своей антикитайской политикой загоняют себя в угол. Разрастание торговой войны с КНР сильно ударит по Штатам, не говоря уже о полном разрыве связей двух стран», — сказал Санакоев.

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Между тем научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заметил, что США уже начали постепенно разрывать связи с Китаем, поскольку их не устраивает, что Пекин бросает вызов американскому лидерству в военно-политической, геополитической сферах, а также в экономике.

«Посредством антикитайских мер Вашингтон старается проводить своего рода системное сдерживание. При этом частичный разрыв связей фактически уже сейчас происходит на наших глазах. Однако это делается постепенно, в противном случае это сразу привело бы к коллапсу мировой экономики», — заявил аналитик.

При этом Блохин не исключает, что в случае переизбрания глава Белого дома действительно ужесточит свои антикитайские действия.

«Это будет процесс поэтапный и постепенный. Они будут постепенно уходить от Китая и переориентируют свои финансовые потоки на страны, которые, по мнению американской стороны, должны заниматься сдерживанием Китая. Это, в первую очередь, Индия, Япония, Южная Корея, Вьетнам, которые призваны сформировать враждебный антикитайский пояс государств», — сказал эксперт в комментарии RT.

Китай же в ответ на такую политику «уже ведёт переориентировку» с Соединённых Штатов на Евразию, Африку и Латинскую Америку, добавил Блохин.

Кроме того, по мнению Батюка, подобная риторика Трампа способствует дальнейшему сближению Пекина и Москвы.

«Естественно, нынешняя политика Соединённых Штатов, которая одновременно направлена и против КНР, и против России, неизбежно подталкивает обе эти страны навстречу друг другу в политическом и экономическом смысле», — заключил аналитик.