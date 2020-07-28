«Конфликт будет затяжным»: как закрытие консульств в Хьюстоне и Чэнду отразится на отношениях США и Китая
- Здание бывшего консульства США в Чэнду
- Reuters
- © Thomas Peter
Генконсульство США, действовавшее в городе Чэнду, официально прекратило свою работу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.
«В 10 часов утра 27 июля 2020 года в соответствии с требованием китайской стороны консульство США в городе Чэнду было закрыто. После этого представители китайских властей вошли в здание через главный ход и взяли здание под свой контроль», — говорится в заявлении.
Американская дипмиссия в Чэнду была открыта в 1985 году, в сферу её деятельности входили юго-западные районы Китая, включая провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район, а также город центрального подчинения Чунцин.
- globallookpress.com
- © Dwi Anoraganingrum / Geisler-Fotop
О том, что Пекин отзывает своё согласие на работу американского консульства, китайский МИД проинформировал американскую сторону 24 июля. Причиной стало требование Вашингтона закрыть китайское консульство в Хьюстоне. Этот шаг американских властей МИД КНР назвал «односторонней провокацией».
«Данный шаг США явился серьёзным нарушением международного права, основных норм международных отношений и условий заключённой между Китаем и США Консульской конвенции, в также нанёс существенный ущерб китайско-американским отношениям», — говорится на сайте внешнеполитического ведомства КНР.
«Мы вновь призываем США немедленно пересмотреть своё ошибочное решение и сформировать необходимые условия для возвращения двусторонних отношений в нормальное русло», — призвал МИД КНР.
Комментируя 27 июля состояние китайско-американских отношений, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что сложившаяся ситуация «нежелательна» для Пекина, но ответственность за возникшую напряжённость лежит полностью на американской стороне.
Прокомментировали ситуацию и в Госдепе США, заявив, что «разочарованы» решением Коммунистической партии Китая и будут стремиться продолжать работу в этом «важном регионе» через другие дипломатические каналы. Это сообщение Госдепа процитировало 27 июля агентство Reuters.
«Полный пересмотр отношений»
Ранее федеральные агенты США и представители местных правоохранительных органов проникли на территорию китайского дипломатического объекта в Хьюстоне (штат Техас). По информации местных СМИ, силовики действовали на основании распоряжения властей от 21 июля. Двери китайского консульства были взломаны группой людей в штатском спустя несколько часов после того, как китайские дипломаты покинули здание.
Как сообщили СМИ со ссылкой на американских чиновников, консульство Китая в Хьюстоне было заподозрено в незаконной деятельности в одном из исследовательских институтов, расположенных в Техасе. Якобы китайские дипломаты общались с учёными и указывали им, какую информацию те должны собирать. Поэтому требование закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне было выдвинуто для защиты «американской интеллектуальной собственности». Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.
- Группа людей вскрывает дверь китайского консульства в Хьюстоне
- Reuters
- © Gary McWilliams
Как отметил в беседе с RT руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов, закрытие консульств вСША и Китае станет символическим ударом по американо-китайским отношениям.
«Это очень важный символический жест, если учесть, что оба консульства действовали очень давно. И он ведёт к разрушению отношений, выстроенных в 1960—1970-е годы, когда между КНР и США было сближение. Сейчас можно сказать, что эпоха больших надежд и взаимного интереса закончилась», — пояснил эксперт в беседе с RT.
Напомним, Дональд Трамп прибегал к антикитайской риторике ещё во время своей предвыборной кампании 2016 года. Он обвинял Пекин в нечестной торговой политике и намеренном занижении курса юаня для повышения экспортного потенциала китайских товаров.
Дисбаланс в товарообмене КНР и США был одной из ключевых тем, к которым обращался Трамп и в начале своего президентского срока. Основания для таких заявлений действительно были. Так, к 2018 году Китай поставил в США товаров на $419,2 млрд больше, чем американские компании экспортировали на китайский рынок.
При этом вину за сложившуюся ситуацию Белый дом возлагал не на объективную рыночную конъюнктуру, а персонально на руководство КНР.
В марте 2018 года Дональд Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая». После этого США начали постепенно устанавливать заградительные пошлины на импорт китайской продукции на сотни миллиардов долларов. Пекин предпринимал ответные шаги.
Действия американской администрации привели к тому, что при Трампе Китай утратил статус главного торгового партнёра США. Согласно статистике, по итогам 2019 года он занял в этом рейтинге третье место, уступив Канаде и Мексике.
Кроме того, на этом фоне КНР также постепенно сократила своё участие в американском госдолге, уступив первое место Японии. Напомним, с 2008 года КНР держала самый большой объём правительственных облигаций США. Сейчас уровень китайских вложений составляет более $1,08 трлн.
После долгих переговоров Пекин и Вашингтон в начале 2020 года всё же смогли договориться о первом этапе торговой сделки. Пекин обязался увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года действия соглашения и на $123,3 млрд — в течение второго.
Однако это не привело к ослаблению напряжённости в китайско-американских отношениях. Американское руководство вскоре обвинило Пекин в сокрытии информации о коронавирусной инфекции COVID-19, что якобы привело к негативным эпидемиологическим последствиям.
- Дональд Трамп
- Reuters
- © Tom Brenner
По мнению члена-корреспондента Академии военных наук, американиста Сергея Судакова, какие-либо уступки Пекина в торговой сфере уже не удовлетворяют Вашингтон.
«США нужен полный пересмотр отношений. В любом случае текущий конфликт будет затяжным», — отметил эксперт в беседе с RT.
Схожей точки зрения придерживается и Александр Ломанов. Как объяснил аналитик, этап, когда торговые споры были на первом плане в китайско-американских отношениях, уже пройден.
«Американцы сначала потребовали заключить большую пакетную сделку, где, помимо увеличения американского импорта, Китай ещё и должен был изменить внутриэкономическую политику. США считали, что если КНР заинтересована в американском рынке, то она согласится на такие уступки. Но эти ожидания не оправдались и сделку решили разделить на три этапа, первым из которых стала закупка КНР американских товаров. А остальные части сделки отложили», — пояснил эксперт.
Однако на фоне событий первой половины 2020 года продолжение торговой сделки вряд ли возможно, считает Ломанов.
Асимметричный потенциал
Градус напряжённости в американо-китайских отношениях достиг такого уровня, что глава Госдепа Майк Помпео заявил о необходимости создания антикитайского международного альянса — так называемого альянса демократий.
Кроме того, США выразили желание наладить сотрудничество с Россией для противодействия Китаю. Об этом Помпео заявил во время своего выступления, состоявшегося в президентской библиотеке Ричарда Никсона в городе Йорба-Линда 23 июля. Отвечая на вопрос, «даёт ли сейчас Россия возможность Соединённым Штатам вовлечь её в идущее противоборство» США с КНР, Помпео выразил уверенность, что «такая возможность есть».
Впрочем, в Москве на этот призыв Вашингтона откликаться не планируют. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва не входит в альянсы, направленные против каких-то стран, а КНР является союзником и партнёром РФ.
Следует отметить, что, несмотря на выпады американской стороны, Пекин сохраняет приверженность диалогу. Об этом, в частности, заявил глава МИД КНР Ван И, выступая в начале июля на китайско-американском медиафоруме.
Министр подчеркнул, что Китай и США не должны пытаться изменить друг друга, а должны искать пути мирного сосуществования. Дипломат также напомнил, что социалистический путь, которым следует Китай, является выбором китайского народа. При этом Китай не стремится к тому, чтобы экспортировать свою социально-политическую модель за рубеж, и не заинтересован в экспансии и агрессии.
«Текущая политика США в отношении Китая строится на ошибочных стратегических суждениях, которым недостаёт фактического обоснования. Она преисполнена эмоциональными выступлениями и маккартистскими предубеждениями. Беспричинные опасения США в отношении Китая уже дошли до того, что они впадают в панику по каждому поводу и боятся того, что сами себе придумали», — подчеркнул министр.
По мнению экспертов, американские политики и дипломаты действительно нередко исходят из искажённых представлений о Китае.
- Глава МИД КНР Ван И
- Reuters
- © China Daily
«Синология в США не очень хорошо развита, потому что долгое время американцы делали ставку на советологию, не считая Китай соперником. В США, конечно, есть хорошие китаисты, но их мало», — отметил Сергей Судаков.
Эксперты сомневаются в том, что американо-китайские отношения в обозримом будущем будут улучшены.
«Ни у КНР, ни у США нет желания менять свою политику. То, что происходит сейчас, можно назвать дипломатическим отторжением. Гонка, которую ведут США и КНР, отличается от советско-американского соперничества времён холодной войны. Здесь есть явный дисбаланс. Военное превосходство находится на стороне США, зато Китай делает ставку на развитие экономики», — отметил Судаков.
Похожей точки зрения придерживается и Александр Ломанов.
«Мы не знаем, как далеко может зайти американо-китайское противостояние. Сейчас американцы считают допустимой любую резкость в адрес Китая. И Китай нехотя, но отвечает им. Точка равновесия в американо-китайских отношениях давно осталась в прошлом», — отметил эксперт.
При этом конфронтация не станет копией холодной войны, поскольку СССР и США в своё время не связывали такие тесные экономические отношения, какие сейчас связывают КНР и США.
«Но самое главное различие в том, что Китай отказывается вступать в идеологическую войну с США. В идеологическом поле зеркального ответа со стороны Пекина не будет», — уверен Ломанов.
Говоря о перспективах оружейной гонки между странами, эксперт отметил, что этот вопрос сейчас волнует весь Азиатско-Тихоокеанский регион.
«В Китае идут споры, многие считают, что китайской стороне следует нарастить ядерный арсенал, но пока что Пекин воздерживается от этого. Китай не хочет занимать место СССР в этом вопросе. Сейчас потенциалы КНР и США асимметричны. Америка обладает ядерным превосходством, зато Китай имеет решимость развивать высокие технологии и продвигаться дальше, чем США. Именно по этой причине американцы и начали политику давления на Китай», — подытожил эксперт.
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