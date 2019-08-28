В США обвинили КНР в подрыве стабильности Индо-Тихоокеанского региона

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Глава Пентагона Марк Эспер обвинил Китай в подрыве стабильности Индо-Тихоокеанского региона.
В США обвинили КНР в подрыве стабильности Индо-Тихоокеанского региона
  • Reuters

Как отметил американский министр, данный регион является приоритетным для США, и он ранее в этом месяце уже посетил его.

«Очевидно, что Китай проводит намеренную стратегию по подрыву стабильности региона», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, США намерены продолжать расширять свою оборонную деятельность в регионе и тесное сотрудничество с союзниками и партнёрами.

Ранее Эспер выступил против доминирования КНР в Индо-Тихоокеанском регионе.

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