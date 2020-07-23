«Такая возможность есть всегда»: Трамп допустил закрытие других китайских дипучреждений в США

Президент США Дональд Трамп не исключил, что вслед за консульством КНР в Хьюстоне могут быть закрыты и другие китайские дипмиссии в стране. В МИД КНР решение США о закрытии диппредставительства назвали «односторонней политической провокацией», которая нарушает нормы международного права. Там также сообщили, что в посольство КНР в Вашингтоне стали поступать угрозы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вслед за консульством Китая в Хьюстоне могут быть закрыты и другие китайские дипмиссии в стране. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«Что касается закрытия других посольских учреждений, такая возможность есть всегда. Вы видите, что происходит. Мы думали, что был пожар в том консульстве, которое мы закрыли. Все говорили: «Там пожар. Там пожар». Похоже, там документы, что ли, сжигали или бумаги какие-то, и мне интересно, в чём всё дело», — заявил он.

Ранее о требовании США закрыть генеральное консульство в Хьюстоне в своём Twitter написал главный редактор китайского государственного издания Global Times Ху Сицзинь. Он уточнил, что на это американские власти дали Пекину 72 часа, а также назвал действия американской стороны безумным шагом.

Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус, чьи слова приводит агентство Reuters, заявила, что такое решение было принято, чтобы, в частности, «защитить личные данные американских граждан».

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Тем временем американский телеканал NBC, ссылаясь на некие «анонимные источники», опубликовал материал, в котором говорится, что генконсульство КНР в Хьюстоне якобы использовалось разведслужбами Китая при попытках похитить данные, касающиеся медицинских разработок, а также в попытках «проникновения в нефтяную и газовую промышленность». Официального подтверждения администрацией США данной информации не поступало.

В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал решение США «односторонней политической провокацией», которая нарушает нормы международного права и консульское соглашение между странами.

«Китай решительно осуждает этот возмутительный и неоправданный шаг, который подорвёт китайско-американские отношения. Мы призываем США немедленно отозвать их ошибочное требование, в противном случае Китай примет законные и необходимые меры», — приводит его слова ТАСС.

При этом другой представитель китайского внешнеполитического ведомства, Хуа Чуньин, на своей странице в Twitter сообщила, что посольство КНР в Вашингтоне получило угрозы. По её словам, это стало результатом «клеветы и разжигания ненависти», распространяемой правительством США.

Позже газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что Китай может закрыть генеральное консульство США в Чэнду в ответ на действия Вашингтона.

Консульство Китая в Хьюстоне

Reuters

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Директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в разговоре с RT высказал мнение, что уровень взаимоотношений Китая и США снизился максимально за последние несколько десятилетий.

«Хуже было только тогда, когда этих отношений не было. То есть когда КНР существовала как государство, но США при этом не признавали Китайскую Народную Республику и считали официальным представителем Китая Тайвань. Более того, очень символично, что закрыто именно первое консульство, которое вообще когда-либо было открыто», — отметил эксперт.

Действия США направлены на то, чтобы максимально свернуть любые деловые контакты с Китаем. Удар также наносится по американским предпринимателям, которые хотели бы въезжать в Китай и должны получать визу, добавил Маслов.

«США хотят втянуть Китай в спор на той площадке, где Штаты хорошо себя чувствуют, — перебрасывание санкциями. У Китая же ситуация совсем другая, он всегда говорит, что надо договариваться дипломатическим или политическим путём, но никак не санкциями», — добавил он.

В начале июля глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай и США переживают самый тяжёлый кризис в двусторонних отношениях. «В настоящее время политика США в отношении Китая основана на лишённых фактических оснований ошибочных стратегических суждениях, преисполнена эмоциональными оценками и предубеждениями маккартизма», — приводит ТАСС слова министра.

Reuters

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Президент США Дональд Трамп ещё во время предвыборной гонки в 2016 году называл экономическую политику Китая несправедливой и обещал «исправить ситуацию». В 2018 году Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», после чего США начали постепенно вводить пошлины на ввоз китайских товаров на сотни миллиардов долларов.

Помимо этого, весной 2020 года Трамп возложил на Китай вину за ситуацию с пандемией коронавируса, заявив, что Пекин якобы утаивал данные об истинных масштабах угрозы, из-за чего Белый дом не смог своевременно отреагировать на начало эпидемии. Тогда же Трамп объявил, что может ввести новые пошлины на китайские товары.

Кроме того, США также рассматривают меры в отношении китайских соцсетей TikTok и WeChat, которые якобы используются Пекином для получения личных данных американцев.