В Китае заявили о требовании США закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне

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США потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в городе Хьюстон, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
В Китае заявили о требовании США закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне
  • © ANDY WONG
  • AFP

«США 21 июля внезапно потребовали от Китая, чтобы китайское генеральное консульство в Хьюстоне прекратило всю работу и мероприятия», — цитирует РИА Новости дипломата.

По его словам, Китай призывает США «немедленно отозвать это ошибочное решение».

«Если же США будут настаивать на своём, китайская сторона обязательно примет решительные ответные меры», — отметил он.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США призывают мировое сообщество объединиться для борьбы с «китайской угрозой». По его словам, китайская сторона «бесчестным образом воспользовалась кризисом с коронавирусом».

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