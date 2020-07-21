США надеются на создание коалиции для борьбы с «китайской угрозой»

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США призывают мировое сообщество объединиться для борьбы с «китайской угрозой». С таким заявлением выступил американский госсекретарь Майк Помпео в Лондоне.
США надеются на создание коалиции для борьбы с «китайской угрозой»
  • Reuters

«Мы хотим, чтобы каждая нация, у которой есть понимание свободы и демократии... осознавала угрозу, исходящую от Коммунистической партии Китая, чтобы они работали каждый отдельно и все вместе над восстановлением того, что по праву принадлежит нам», — сказал он на пресс-конференции с главой Форин Офис Домиником Раабом.

По словам Помпео, китайская сторона «бесчестным образом воспользовалась кризисом с коронавирусом».

«Нам нужно, чтобы каждая страна сплотилась для борьбы с усилиями КПК в каждой плоскости... Мы надеемся, что сможем построить коалицию, которая будет понимать эту угрозу и коллективными усилиями убедит КПК в том, что подобное поведение не отвечает интересам Китая», — сказал госсекретарь.

Ранее Помпео заявил, что США считают незаконными претензии Китая на ресурсы большей части Южно-Китайского моря.

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