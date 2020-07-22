В России не откажутся от традиционных форм образования

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что страна не будет отказываться от традиционных форм образования, но может использовать технологии в дополнение к традиционному обучению.
В России не откажутся от традиционных форм образования
  • Reuters

«Мы видим, насколько важно технологически оснастить школы, колледжи, вузы, подготовить педагогов не только к работе в обычном режиме, но и к возможному онлайн-обучению», — сказал он.

Мишустин отметил, что спрос на обучение в дистанционном формате сохраняется. Премьер рассказал, что дополнительное образование в онлайн-среде «стало популярным у людей всех возрастов».

По его мнению, это не означает, что нужно отказываться от традиционных форм образования.

«Компьютер никогда не заменит живое общение учителя и ученика. Мы говорим лишь о разумном и оправданном использовании технологий в дополнение к традиционному обучению», — заявил Мишустин. 

Также Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей кабмина.

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