МИД КНР заявил о поступивших в адрес посольства в США угрозах взрыва
- Reuters
«Китайское посольство получило угрозы взрыва и убийства», — написала дипломат в Twitter.
Она назвала это «следствием распространения клеветы и разжигания ненависти правительством США».
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в Хьюстоне.
Пекин пообещал принять решительные ответные меры, если Вашингтон не откажется от своего требования.
В Госдепартаменте США заявили, что решение о закрытии дипучреждения принято для того, чтобы «защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные американцев».