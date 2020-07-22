МИД КНР заявил о поступивших в адрес посольства в США угрозах взрыва

Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин заявила, что в адрес посольства КНР в Вашингтоне поступили угрозы взрыва и убийства.

«Китайское посольство получило угрозы взрыва и убийства», — написала дипломат в Twitter.

Она назвала это «следствием распространения клеветы и разжигания ненависти правительством США».

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в Хьюстоне.

Пекин пообещал принять решительные ответные меры, если Вашингтон не откажется от своего требования.

В Госдепартаменте США заявили, что решение о закрытии дипучреждения принято для того, чтобы «защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные американцев».