В МИД Китая оценили отношения с США
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«Возникшая в настоящее время между Китаем и США ситуация — нежелательная для нас», — цитирует РИА Новости представителя МИД.
Он заявил, что «ответственность полностью лежит на американской стороне».
«Мы вновь призываем американскую сторону исправить свои ошибочные действия и создать необходимые условия для того, чтобы двусторонние отношения вернулись на нормальную колею развития», — добавил Ван Вэньбинь.
Ранее США потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в Хьюстоне. В свою очередь, власти КНР потребовали от американской стороны закрыть генеральное консульство США в китайском городе Чэнду.
25 июля стало известно, что китайские дипломаты освободили закрытое по требованию США генеральное консульство Китая в Хьюстоне.
Позднее генконсульство США в китайском городе Чэнду официально прекратило работу.
Политолог Владимир Брутер в беседе с Nation News оценил отношения США и Китая.