В МИД Китая оценили отношения с США

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что ситуация в двусторонних отношениях Китая и США является «нежелательной» для Пекина.

«Возникшая в настоящее время между Китаем и США ситуация — нежелательная для нас», — цитирует РИА Новости представителя МИД.

Он заявил, что «ответственность полностью лежит на американской стороне».

«Мы вновь призываем американскую сторону исправить свои ошибочные действия и создать необходимые условия для того, чтобы двусторонние отношения вернулись на нормальную колею развития», — добавил Ван Вэньбинь.

Ранее США потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в Хьюстоне. В свою очередь, власти КНР потребовали от американской стороны закрыть генеральное консульство США в китайском городе Чэнду.

25 июля стало известно, что китайские дипломаты освободили закрытое по требованию США генеральное консульство Китая в Хьюстоне.

Позднее генконсульство США в китайском городе Чэнду официально прекратило работу.

Политолог Владимир Брутер в беседе с Nation News оценил отношения США и Китая.