Китай потребовал от США закрыть своё генконсульство в Чэнду

Власти Китая потребовали от американской стороны закрыть генеральное консульство США в китайском городе Чэнду.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Китая.

«Министерство иностранных дел КНР утром 24 июля оповестило посольство США, что Китай решил отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства США в Чэнду», — указывается в заявлении.

Отмечается, что китайская сторона выдвинула конкретные требования к генеральному консульству «прекратить любую деятельность и мероприятия».

23 июля президент США Дональд Трамп не исключил, что вслед за консульством КНР в Хьюстоне могут быть закрыты и другие китайские дипмиссии в стране. В МИД КНР решение США о закрытии диппредставительства назвали «односторонней политической провокацией», которая нарушает нормы международного права.