Китайские дипломаты освободили генконсульство КНР в Хьюстоне

Китайские дипломаты освободили закрытое по требованию США генеральное консульство Китая в Хьюстоне.

Об этом сообщает Houston Chronicle.

Отмечается, что три фургона отъехали от генконсульства, два из них были с дипломатическими номерами.

По данным издания, вскоре после этого в здание китайской дипмиссии вошли американские чиновники.

22 июля США потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в Хьюстоне. После этого уже власти КНР потребовали от американской стороны закрыть генеральное консульство США в китайском городе Чэнду.

Политолог Владимир Брутер в беседе с Nation News оценил отношения США и Китая.