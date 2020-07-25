Китайские дипломаты освободили генконсульство КНР в Хьюстоне
- Reuters
Об этом сообщает Houston Chronicle.
Отмечается, что три фургона отъехали от генконсульства, два из них были с дипломатическими номерами.
По данным издания, вскоре после этого в здание китайской дипмиссии вошли американские чиновники.
22 июля США потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в Хьюстоне. После этого уже власти КНР потребовали от американской стороны закрыть генеральное консульство США в китайском городе Чэнду.
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