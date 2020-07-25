Китайские дипломаты освободили генконсульство КНР в Хьюстоне

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Китайские дипломаты освободили закрытое по требованию США генеральное консульство Китая в Хьюстоне.
Китайские дипломаты освободили генконсульство КНР в Хьюстоне
  • Reuters

Об этом сообщает Houston Chronicle.

Отмечается, что три фургона отъехали от генконсульства, два из них были с дипломатическими номерами.

По данным издания, вскоре после этого в здание китайской дипмиссии вошли американские чиновники.

22 июля США потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в Хьюстоне. После этого уже власти КНР потребовали от американской стороны закрыть генеральное консульство США в китайском городе Чэнду.

Политолог Владимир Брутер в беседе с Nation News оценил отношения США и Китая.

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