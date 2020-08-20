Официальный оппонент Трампа: сможет ли Байден мобилизовать электорат для победы на президентских выборах в США

Бывший вице-президент США Джо Байден официально утверждён кандидатом в президенты Соединённых Штатов от Демпартии на предстоящих выборах главы государства. Он набрал наибольшее число голосов на общенациональном съезде демократов. Между тем действующий американский лидер Дональд Трамп заявил, что кандидаты от обеих ведущих партий имеют почти равные шансы на победу, поэтому ему «важен каждый голос». С точки зрения политологов, основными факторами, от которых зависит исход выборов в Соединённых Штатах, станут динамика восстановления экономики, возможность голосования по почте и дебаты Трампа и Байдена.

Джо Байден официально избран кандидатом в президенты от Демпартии США. Об этом свидетельствуют результаты голосования на съезде партии.

«С радостью сообщаю вам, что (бывший. — RT) вице-президент Джо Байден официально избран кандидатом в президенты США от Демократической партии», — заявил глава оргкомитета съезда, конгрессмен Бенни Томпсон.

Своё выдвижение Байден назвал «огромной честью».

It is the honor of my life to accept the Democratic Party's nomination for President of the United States of America. #DemConvention — Joe Biden (@JoeBiden) August 19, 2020

В ходе съезда однопартийцы Байдена привели ряд аргументов в пользу того, почему была выбрана именно его кандидатура.

По словам экс-президента Соединённых Штатов Джимми Картера, у Байдена «есть опыт, характер и порядочность», чтобы объединить страну и «восстановить величие Америки». Ещё один бывший американский лидер Билл Клинтон, в свою очередь, назвал Байдена человеком, который не перекладывает ответственность на других.

По мнению бывшего госсекретаря Джона Керри, «нравственный компас» Байдена всегда указывал в правильном направлении. Как отметил политик, бывший вице-президент понимает, что ни одна из мировых проблем не может быть решена «без объединения стран».

Напомним, президентские выборы в США намечены на 3 ноября. Основными противниками Джо Байдена во внутрипартийной борьбе за право соперничать с Дональдом Трампом в этой кампании были сенатор Берни Сандерс и экс-прокурор Сан-Франциско Камала Харрис. Её Байден недавно выдвинул в качестве кандидата на пост вице-президента Соединённых Штатов.

Бывший американский вице-президент Джо Байден

© Carlos Barria/Reuters

«Далеко не идеальный политик»

Между тем, как отметил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, по ряду параметров Байден — «далеко не идеальный политик, и в Демпартии это осознают».

Бывший вице-премьер «не раз менял свои политические установки», его фигура является достаточно спорной во многих отношениях, пояснил в интервью RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

«Однако именно этот кандидат представляется компромиссным для большей части Демократической партии, которая также не монолитна. Если Байден победит, он будет очень слабым президентом. Он достаточно пожилой человек, который, скорее всего, будет заниматься своим здоровьем, а править бал будет его окружение, аппарат президента. В таких ситуациях обычно особое влияние получают персоны, назначенные на должности госсекретаря, министра обороны, советника по нацбезопасности — вот эти люди и будут определять политику США», — полагает Сидоров.

По словам Юрия Рогулёва, избиратели, которые намерены проголосовать за Байдена, просто «не хотят видеть в президентском кресле Дональда Трампа». При этом Демпартия сделала ставку именно на Байдена, поскольку он является «известной политической фигурой».

«Его даже в этом смысле высмеивает Трамп, в последних своих выступлениях он называет его О’Байден, намекая на то, что его фигура — это такая тень Обамы, и не более того. Бешеной популярностью Байден не пользуется», — констатировал аналитик.

Выпад против Трампа

Стоит отметить, что на съезде демократов помимо слов о преимуществах Байдена как политической фигуры отчётливо звучала и критика в адрес действующего президента США.

Так, демократ и бывшая и.о. генерального прокурора США Салли Йейтс заявила, что с момента своего прихода к власти Дональд Трамп якобы «использовал своё положение ради своего блага, а не блага страны».

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«Он растоптал верховенство права в попытках превратить Министерство юстиции в оружие для нападок на своих врагов и защиты своих друзей», — сообщила она.

Билл Клинтон, в свою очередь, обвинил Трампа в перекладывании ответственности на других.

«Дональд Трамп говорит, что мы — мировой лидер. Правда, мы единственное крупное промышленно развитое государство, где уровень безработицы вырос в три раза. В такие времена Овальный кабинет должен быть командным центром, но на деле это эпицентр бури. Там только хаос. Лишь одна вещь остаётся неизменной — его стремление уходить от ответственности и перекладывать вину (на других. — RT)», — отметил Клинтон.

С критикой в адрес американского лидера выступил и Джон Керри.

«Он (Трамп. — RT) не хочет защищать нашу страну. Он не знает, как защитить наших военных. Единственный человек, которого он хочет защищать — это он сам», — сказал демократ, вероятно, имея в виду историю с появлением информации в американских СМИ о «сговоре» России с талибами против военных США. Напомним, соответствующие данные не были подтверждены ни Вашингтоном, ни Москвой.

Как полагает Юрий Рогулёв, в оставшееся до выборов время кампания демократов будет основываться на критике в адрес Трампа.

Большая печать США

Reuters

© Carlo Allegri

«При этом подобные обвинения будут распределены по разным сферам: пандемия, экономический кризис, тема расизма, контроль над вооружениями, диалог с Китаем», — уточнил эксперт.

Схожей позиции придерживаемся и Андрей Сидоров. По его словам, демократы «попытаются ассоциировать Трампа со вселенским злом».

«Против президента США и всего плохого — так, по сути, и можно сформулировать программу Демпартии», — сказал он.

«Важен каждый голос»

Между тем Дональд Трамп отметил, что рейтинги Национального съезда Демпартии «оставляли желать лучшего». При этом он подчеркнул, что у кандидатов от Республиканской и Демократической партий будут почти равные шансы на победу на выборах, поэтому для него «важен каждый голос».

«Не болейте, будьте бдительны, будьте предельно осторожны. Идите и приложите максимум усилий. Для нас важен каждый ваш голос, поскольку борьба на выборах, скорее всего, будет упорной. Я всегда исхожу из того, что шансы будут почти равны. В арсенале фейковых СМИ есть занижающие рейтинг опросы общественного мнения, в ходе которых они опрашивают заметно больше демократов, чем республиканцев», — сообщил глава Белого дома в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Аризона.

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По словам Трампа, если он не одержит победу, «план Байдена обрушит» на США «такую волну нелегальной иммиграции, какой мир ещё не видывал».

«Это совершенное безумие! Иммиграционный план Байдена — самый радикальный, экстремальный, безрассудный, опасный и гибельный из всех, что когда-либо предлагались кандидатом от крупной партии. Ему нужно помешать, и 3 ноября так и произойдёт!», — сказал президент.

Кроме того, по его словам, в случае своей победы Байден перечеркнёт все достижения предыдущей администрации.

«Если мы не одержим победу, они (демократы. — RT) смогут вернуть всё это обратно. В том же, что касается наших начинаний, — а добились мы очень и очень многого, будь то в отношении наших военных, наших ветеранов или чего угодно, — то тут как с деревом: ему нужно некоторое время, чтобы прижиться. Ты сажаешь дерево, и оно должно пустить корни. Если у нас будет ещё четыре года, они уже ничего не смогут сделать — наша страна будет уверенно двигаться вперёд», — заявил американский лидер.

По данным агрегатора социологических опросов RealClearPolitics, за Байдена сейчас готовы проголосовать 49,9%, а за Трампа — 42,3%. При этом, согласно информации CNN, отрыв главы Белого дома от бывшего вице-президента составляет всего 4 процентных пункта (50% против 46% соответственно).

«Преимущество заметно сокращается»

Как отметил Юрий Рогулёв, Трамп недаром «в пику демократам начал живую кампанию».

«Он затеял поездку по тем штатам, которые считаются колеблющимися. Главу Белого дома ни в коем случае нельзя списывать со счетов. Если число заболевших коронавирусом будет уменьшаться, а сейчас оно по-прежнему высоко, то шансы Трампа на победу многократно возрастут», — считает Рогулёв

При этом он отметил, что уже сейчас можно говорить о росте рейтингов действующего американского лидера.

«Если в начале лета преимущество у Байдена было в районе 10%, сейчас оно заметно сокращается», — заявил аналитик.

Избирательный участок в Майами

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© Marco Bello

Андрей Сидоров, со своей стороны, отмечает, что Трамп, в отличие от демократов, «делает ставку на закон и порядок».

«Он демонстрирует, что намерен сохранить традиционную Америку. Глава Белого дома рассчитывает на свой глубинный электорат, который обычно не выплёскивает свои эмоции на улицы, но, как правило, голосует стабильно за порядок в стране», — говорит Сидоров.

Юрий Рогулёв подчёркивает, что какого-то особенного «накала страстей» в период этой кампании ждать не стоит, поскольку она проходит в период пандемии.

«Байден вообще не выходит из дома, проводит там все мероприятия. И круглые столы, которые пытается организовать Демпартия, — виртуальные. Такой формат, конечно, мало способствует мобилизации электората», — констатировал эксперт.

Он также обратил внимание на то, что и съезд демократов проходил в онлайн-формате, многие выступления были в записи, что «отдавало некоторым формализмом, поэтому американцы смотрели это без энтузиазма».

«Даже каналы, традиционно поддерживающие Демпартию, не стали транслировать это мероприятие целиком», — отметил аналитик.

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С точки зрения политологов, основными факторами, от которых зависит исход выборов в Соединённых Штатах, станут динамика восстановления экономики, возможность голосования по почте и дебаты Байдена с Трампом.

«Сейчас шансы кандидатов действительно приблизительно равны. Решающим фактором здесь может стать состояние экономики. Даже при ухудшении её показателей Трамп ещё может победить, но только в том случае, если не будет резкого спада. Второй фактор — это голосование по почте. Если всё-таки будет использован такой метод волеизъявления, то это негативно отразится на шансах Трампа, поскольку в голосовании примет участие большое количество людей, которые обычно не ходят на выборы и не поддерживают Трампа. Третий фактор — возможный отказ Байдена от дебатов. В этом случае действующий глава Белого дома сможет смело заявить, что кандидат от демократов просто боится вновь оговориться», — рассуждает Сидоров.

Кроме того, он отметил, что «Демпартия расколота изнутри, и объединяет её лишь антипатия к Трампу».