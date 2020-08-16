«Снизить накал критики»: почему Трамп заявил о возможной отставке своей команды в случае победы на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах может отправить в отставку весь кабинет и снова набрать команду. По словам главы Белого дома, он доволен не всеми своими подчинёнными, но при этом назвал правительство хорошим «с небольшим количеством исключений». По мнению экспертов, цель такого заявления — «дистанцироваться от кабинета», который не раз критиковали за неэффективную деятельность в ряде сфер.

В случае переизбрания на второй срок Дональд Трамп не исключил отставки всего своего кабинета. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Он добавил, что снова будет набирать тех людей, которые отвечают его требованиям.

«В целом, как я понимаю, (как это бывает. — RT) во многих случаях, если мы победим, президент отправляет в отставку всех, а потом заново набирает тех, кого он хочет. Такое случалось раньше. Я думаю, что это имеет смысл. У меня очень хороший кабинет с небольшим количеством исключений. Я не могу сказать, что я в восторге от всех», — сказал Трамп.

При этом глава Белого дома не подтвердил информацию американских СМИ о планах снять с поста главы Пентагона Марка Эспера в случае победы в ноябре.

«Нет, я с ним (Эспером. — RT) хорошо лажу. С ним всё в порядке», — отметил американский лидер.

Напомним, сообщения о намерениях главы Белого дома уволить Эспера появились после того, как глава Пентагона выступил против идеи Трампа использовать армию против демонстрантов. Министр тогда подчеркнул, что не поддерживает инициативы, призывающие к применению закона «О восстании».

Текучка кадров

В США чиновники из команды Трампа не раз становились объектами ожесточённой критики, особенно со стороны демократов.

Так, в конце июля члены Демпартии из комитета сената по международным делам обнародовали доклад, в котором утверждается, что эффективность деятельности Госдепартамента снижается из-за плохого руководства со стороны главы ведомства Майка Помпео и администрации Дональда Трампа.

Также по теме «Бюрократическая мера»: как назначение спецпосланника Трампа по контролю над вооружениями может отразиться на СНВ-III Президент США Дональд Трамп намерен создать пост спецпосланника по контролю над вооружениями и предлагает на это место Маршалла...

Отмечается, что «последние три с половиной года» структура «страдает от приостановки набора персонала, неумелых попыток «реформирования», инициатив по сокращению финансирования, а также «длительной незаполненности вакансий». В пример приводится ситуация, когда администрация Трампа почти год не представляла кандидатуру на пост замглавы внешнеполитического ведомства по контролю над вооружениями и потратила ещё шесть месяцев, чтобы найти замену в лице Маршалла Биллингсли. В документе также говорится, что администрация Трампа нередко предлагала рассмотреть кандидатов с недостаточной квалификацией для работы в Госдепартаменте.

Недоволен работой своей команды порой был и сам Трамп, который неоднократно снимал с должностей советников и других представителей.

Одной из наиболее громких историй стало увольнение Джона Болтона, занимавшего пост советника президента по нацбезопасности. Трамп решил снять его с должности в сентябре 2019 года, объяснив это несогласием с подходом Болтона к сфере международных отношений. Как отметил тогда глава Белого дома, экс-советник «совершил очень крупные ошибки».

Спустя несколько месяцев после увольнения Болтона в СМИ стали появляться отрывки из его новой книги, в которой он рассказывает о «злоупотреблениях властью» со стороны президента. Минюст США, в свою очередь, обвинил бывшего советника в разглашении секретной информации и подал на Болтона в суд, однако мемуары о работе в администрации Трампа в итоге всё равно были опубликованы. В Белом доме выход книги расценили как предательство. Трамп и вовсе назвал труд Болтона «ложью» и «выдуманными историями».

Ранее, в марте 2018 года, Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и выдвинул на эту должность кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео. Как отмечали источники в Белом доме, это было связано с переговорами по Северной Корее. Ранее Трамп критиковал Тиллерсона за его политику, заявляя, что он понапрасну тратит время на переговоры с Ким Чен Ыном.

Госсекретарь США Майк Помпео

Reuters

© Petr David Josek/Pool

Уже через несколько месяцев после своего назначения Помпео посоветовал чиновникам, которые не согласны с политикой 45-го президента США, покинуть свои посты. Тогда он объяснил это тем, что Трамп хочет наладить совместную работу американских ведомств.

При этом текучка в команде президента скорее тенденция, чем исключение из правил, отмечают политологи. Трамп довольно регулярно увольняет сотрудников, возглавляющих самые разные структуры. Так, в июне он сменил руководителя избирательного штаба, в апреле решил уволить генерального инспектора разведсообщества Майкла Аткинсона, сыгравшего немаловажную роль в процессе запуска процедуры импичмента, в феврале 2019 года снял главу Пентагона Джеймса Мэттиса, в ноябре 2018-го Трамп уволил генерального прокурора Джеффа Сешнса, а в декабре того же года заявил об увольнении министра внутренних дел страны Райана Зинке, который был обвинён в растрате бюджетных средств.

«Проблемы никуда не исчезли»

Как отмечает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, такое положение дел «неудивительно», поскольку Трамп пришёл в политику из бизнеса, не имея доверенных лиц среди политической элиты.

«У Трампа так и не получилось организовать команду из чиновников, которые бы во всём его поддерживали. Соответственно, нет и его прямых последователей в политическом плане, людей, на которых он мог бы максимально положиться. Отсюда такие частые отставки и текучка кадров. Трамп пришёл в Белый дом из своего бизнеса, которым он руководил всю жизнь. И там он нанимал, кого хотел, и точно так же увольнял. Такого же принципа он придерживается и на посту президента, учитывая, что на госслужбе он не состоял и политикой до этого не занимался», — пояснил Рогулёв в разговоре с RT.

Он отметил, что «проблемы с кадровым составом команды Трампа наблюдаются до сих пор».

«Даже сейчас, когда его президентский срок подходит к концу, значительное число таких вакансий не заполнено. Более того, текучка наблюдается даже на тех постах, на которые он сам назначал кандидатуры. Один из побочных эффектов всего этого — утечка конфиденциальной информации, которая потом всплывает в СМИ», — констатировал Рогулёв.

Он также добавил, что изначально в кабинете Трампа «было достаточное количество людей, которые ему либо не доверяли, либо относились к нему критически».

«Мы это наблюдали, и эти проблемы никуда не исчезли», — заметил эксперт.

При этом Трамп, по словам Рогулёва, именно сейчас продемонстрировал готовность полностью сменить своё окружение, чтобы «дистанцироваться от кабинета, который обвиняют, в частности, в неэффективной борьбе с коронавирусной инфекцией».

«Он не исключает возможности замены части чиновников, тем самым признавая, что в кабинете есть те, кого действительно надо поменять. Всё это нужно, чтобы снизить накал критики в его сторону за некомпетентные или недостаточные действия относительно COVID-19 и последствий борьбы с пандемией. Так он хочет переложить с себя часть ответственности на членов своего кабинета», — говорит аналитик.

Белый дом

Reuters

© Al Drago

Аналогичной точки зрения придерживается и директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. По его словам, предвыборная стратегия Трампа заключается в том, чтобы акцентировать внимание избирателей на своих достоинствах и «попытаться списать недостатки на лиц, которые были ответственны за конкретные сферы деятельности».

При этом, как полагает Данюк, «кадровая чехарда», которая наблюдается во время президентства Трампа, обусловлена тем, что главе Белого дома «очень часто важны не профессиональные компетенции, а максимальная лояльность».

«Поэтому, когда он оказывается под напором критики, а члены его команды не становятся на его защиту, а стараются абстрагироваться, он воспринимает это как предательство. Отсюда и заявления о смене его кабинета», — отметил Данюк в беседе с RT.

При этом политологи сомневаются, что Трампу удастся во второй раз собрать более эффективную команду, если он будет переизбран.

«Однако и исключать такого поворота событий нельзя. Ведь сейчас у главы Белого дома уже больше опыта, он знает больше людей из мира политики», — говорит Рогулёв.