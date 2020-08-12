Bloomberg: в случае переизбрания Трамп может уволить главу Пентагона

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Президент США Дональд Трамп намерен отправить Марка Эспера в отставку с поста главы Пентагона в случае своего переизбрания.
Bloomberg: в случае переизбрания Трамп может уволить главу Пентагона
  • © REUTERS/Kevin Lamarque

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что Трамп выразил желание уволить Эспера после президентских выборов.

Со ссылкой на один из источников также сообщается, что Эспер сам намерен покинуть свой пост вне зависимости от результатов выборов.

Ранее Трамп заявил, что Китай завладеет США, если кандидат от демократов Джо Байден победит на президентских выборах.

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