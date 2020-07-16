«Конфронтационная стратегия»: зачем Трамп сменил главу избирательного штаба

Президент США Дональд Трамп сменил руководителя своего избирательного штаба. Теперь возглавлять его будет Билл Степиен, ранее занимавший пост директора по политическим вопросам в Белом доме. Об этом американский лидер сообщил в Twitter. По мнению экспертов, данный шаг связан с результатами опросов, которые последние несколько месяцев показывают серьёзное отставание Трампа от своего главного конкурента — демократа Джо Байдена. Аналитики отмечают, что главными причинами падения рейтингов главы государства стали пандемия и связанные с ней экономические проблемы. Однако политологи уверены, что исход предвыборной гонки далеко не предрешён.

Президент США назначил нового руководителя своей предвыборной кампании. Об этом американский лидер сообщил в Twitter.

«Рад сообщить, что Билл Степиен был повышен до руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Брэд Парскейл, который был со мной очень долгое время и руководил нашими потрясающими стратегиями в области цифровых и информационных технологий, останется в этой должности, вместе с тем он станет старшим советником штаба», — написал Трамп.

Он также отметил, что на грядущих президентских выборах ждёт «крупной победы» своей команды.

«Билл и Брэд принимали активное участие в нашей исторической победе в 2016 году, и я с нетерпением жду нашей совместной второй крупной и очень важной победы. Она должна быть намного легче, поскольку наши рейтинги в опросах быстро растут, экономика идёт на поправку, скоро у нас появятся вакцина и лекарства, а американцы хотят, чтобы их улицы и районы были безопасными!» — добавил глава Белого дома.

I am pleased to announce that Bill Stepien has been promoted to the role of Trump Campaign Manager. Brad Parscale, who has been with me for a very long time and has led our tremendous digital and data strategies, will remain in that role, while being a Senior Advisor to the... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2020

Степиен до этого работал заместителем руководителя предвыборной кампании Трампа, а в течение первых двух лет его пребывания на посту президента занимал должность директора по политическим вопросам в его администрации.

За плечами у него также есть успешный опыт руководства избирательными кампаниями. В 2009 году во время выборов губернатора в Нью-Джерси он возглавлял штаб Криса Кристи — известного сторонника Трампа. Тогда Кристи удалось победить — он стал первым республиканцем, выигравшим в этом штате за 12 лет. В 2013 году Степиен вновь вёл кампанию Кристи и добился успеха.

Как отмечают аналитики, Дональд Трамп мог сменить руководителя своего избирательного штаба, так как в последние месяцы, по результатам соцопросов, стал всё больше уступать по популярности своему наиболее вероятному сопернику в борьбе за высший пост — бывшему вице-президенту США демократу Джо Байдену.

«Трампу срочно нужен новый Стив Бэннон, которого он в разгар президентской гонки 2016 года назначил исполнительным директором избирательной кампании. Он много тогда сделал для победы Трампа. Но сейчас в окружении Трампа такой личности нет, и президент это прекрасно понимает», — рассказал профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин в интервью RT.

«Основная проблема — экономическая»

Согласно большинству соцопросов, Байден на данный момент уверенно опережает Трампа. Так, проведённое телеканалом NBC и газетой The Wall Street Journal с 9 по 12 июня социологическое исследование свидетельствует, что Байдену отдают предпочтение 51% американцев, а Трампу — лишь 40%. Ещё больший разрыв показывают проведённые в июне опросы Монмутского университета (53% против 41%) и CNN в сотрудничестве с компанией SSRS (55% против 41%).

По мнению аналитиков, одной из главных причин такого положения дел стала тяжёлая ситуация с распространением коронавируса. Напомним, на данный момент США занимают первое место в мире по количеству заболевших и погибших (3,4 млн и 135 тыс. соответственно).

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Кроме того, введённые в связи с пандемией ограничительные меры повысили уровень безработицы и серьёзно ударили по экономике страны, во многом сведя на нет достижения администрации Трампа в этой области, напоминают политологи.

Ещё одним фактором, влияющим на низкие рейтинги главы государства, эксперты называют непрекращающиеся беспорядки, связанные с гибелью Джорджа Флойда и активизацией движения Black Lives Matter (BLM).

При этом, по мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, именно экономический кризис стал всё же главной причиной снижения популярности президента.

«Основная проблема — экономическая. Пандемия и ограничительные меры привели к фантастическому проседанию экономических показателей. Ожидается серьёзное сокращение ВВП. Ситуация такова, что можно вспомнить о временах Великой депрессии. Именно этим объясняется недовольство, хотя проявляться оно может в разных формах», — сказал эксперт в интервью RT.

Провалом обернулся и съезд сторонников Трампа в городе Талса (штат Оклахома). Тогда в штабе республиканца объявили, что на митинг зарегистрировались более миллиона человек, однако фактически Трампу пришлось выступать перед полупустыми трибунами. Как выяснилось позже, на мероприятие в массовом порядке регистрировались противники американского лидера, которые собирались таким образом сорвать его.

Митинг сторонников Трампа в Талсе

Reuters

© Leah Millis

Как отмечает газета The Hill, ответственность за неудачный митинг, проведению которого Трамп придавал большое значение, в ближнем круге президента возложили на руководившего тогда избирательной кампанией Брэда Парскейла.

Издание также сообщает, что в сложившейся обстановке окружение Трампа советовало ему в предвыборной агитации сосредоточиться на нападках в адрес Байдена и на вопросах восстановления экономики. Однако вместо этого хозяин Белого дома предпочёл сделать упор на критику движения BLM, защиту памятников и флага Конфедерации.

«Трамп избрал конфронтационную стратегию, заявляя, что все эти беспорядки спровоцированы леваками. Он ввязался в эту культурологическую войну, защищая памятники, отстаивая систему ценностей. Может быть, он играет в ситуацию «пан или пропал», рассчитывая на то, что есть молчаливое большинство, которое его поддержит. Однако пока, судя по опросам, общество ставку на конфронтацию не восприняло. В такие моменты президент должен не разделять страну, а объединять и успокаивать, находить общие точки», — считает Васильев.

«Победил бы нокаутом»

При этом эксперты призвали с осторожностью относиться к результатам социологических исследований, которые публикуются сегодня в США, так как в 2016 году они также предсказывали победу противницы Трампа — Хиллари Клинтон.

«Не доверяйте никаким американским опросам. Мы помним, что они говорили в 2016 году. Эти службы находятся в тех же руках, что и большинство американских СМИ. Те люди, которые проводят социологические опросы, в большей степени заинтересованы в формировании общественного мнения, нежели в изучении его. Кроме того, многие респонденты просто не хотят открыто отвечать на вопросы социологов», — отметил Александр Домрин.

Джо Байден

© Kevin Lamarque/Reuters

По словам эксперта, ещё рано говорить о том, как сложится нынешняя президентская кампания. Он полагает, что решающим фактором могут стать дебаты. Помимо их традиционной значимости, они также покажут, в какой физической форме находится Байден, которому 20 ноября исполнится 78 лет.

«Байдену нужно будет выглядеть физически активным на сцене. В США ходят разные слухи о его здоровье, которые подкрепляются его странным поведением. То он заявляет, что от коронавируса умерли 120 млн американцев, то путает жену с сестрой. Когда Байден и Трамп появятся на телеэкране, я допускаю, что на фоне бодрого Трампа станет ясно, насколько Байден не соответствует той должности, на которую претендует», — полагает Домрин.

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В свою очередь, Владимир Васильев не исключил, что к концу лета ситуация в экономике может стабилизироваться, и это поможет Трампу.

«Есть такая точка зрения, что к концу лета начнётся так называемый отскок от дна. Согласно этому мнению, американская экономика нащупает низшую точку и дальше будет восстанавливаться. А поскольку вместе с ухудшением экономических показателей вниз пошли и рейтинги Трампа — ведь избиратель его оценивает прежде всего с точки зрения своего кошелька, — то можно ожидать, что и популярность президента выправится вместе с экономикой», — говорит аналитик.

Васильев также не исключил, что в условиях непрекращающихся беспорядков средний класс может поддержать Трампа, который не пытается заигрывать с протестующими и выступает с позиции защитника закона и порядка.

«Бунтуют афроамериканцы и леваки. А что касается американского среднего класса, более состоятельных групп, то они молчаливо поддерживают применение силы, направленной на охрану их собственности и обеспечение правопорядка», — говорит аналитик.

Домрин также полагает, что у кампании Трампа есть потенциал.