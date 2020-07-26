«Всё больше политической окраски»: почему в США не утихают демонстрации против расизма и полицейского насилия

Массовые акции протеста в городах Соединённых Штатов не прекращаются, а сопровождающие их беспорядки приобретают новые формы. Только за прошедшие сутки случаи агрессивных действий в адрес правоохранительных органов наблюдались в Сиэтле, Луисвилле, Портленде, Остине и Окленде. Участники акций пытались подорвать полицейский участок, бросали в силовиков взрывные устройства, подожгли здание местного суда. По мнению экспертов, ситуация с протестами в США обострилась из-за усугубившегося экономического кризиса вследствие пандемии, а также внутриполитической борьбы. Аналитики считают, что такая сложная обстановка может сохраниться в Соединённых Штатах вплоть до президентских выборов, намеченных на начало ноября.

Полиция Сиэтла заявила о вновь вспыхнувших беспорядках в городе. По данным правоохранителей, участники протестов пытались подорвать полицейский участок, толпа бросала в силовиков «бутылки и шары с жидкостью, взрывные устройства и запускала в них фейерверки». Соответствующее заявление приводится на официальном сайте полиции Сиэтла.

«В связи с сохраняющейся угрозой общественной безопасности и ущербом, нанесённым в ходе демонстрации, полиция Сиэтла классифицировала произошедшее как беспорядки и потребовала от протестующих разойтись», — говорится в сообщении.

Как уточняют правоохранители, от группы протестующих отделились несколько человек, которые «начали распылять краску, а также попытались вывести из строя камеры наблюдения и прорваться через заграждение у полицейского участка».

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«По крайней мере одному из них удалось прорваться. Через несколько секунд сработало взрывное устройство, в результате чего в стене здания участка появилось отверстие диаметром 20 см», — указывается в заявлении.

Более 20 стражей правопорядка пострадали во время акций протеста. В официальном Twitter полиции Сиэтла говорится, что один из силовиков был госпитализирован после ранения в ногу в результате взрыва.

«За нападения на полицейских, препятствование их деятельности и отказ разойтись» было задержано 45 человек.

Между тем во время волнений в американском городе Луисвилл (штат Кентукки) не менее трёх человек были ранены в результате стрельбы, сообщает местная полиция.

«В результате использования огнестрельного оружия, которое имел при себе один из протестующих, три человека получили ранения. Этот протестующий принимал участие в демонстрации NFAC (Not F*cking Around Coalition — «Объединение без дураков») в парке имени Джона Бакстера», — заявила заместитель начальника полиции Луисвилла Лавита Чавос.

По её словам, ранее протестующие заблокировали одну из улиц в районе Нью-Луисвилл при помощи столов и больших бочек, связанных проволокой.

«Бочки были наполнены водой, мочой и отбеливателем. Эти жидкости используются в нападениях на сотрудников правопорядка по всей стране. Вчера некоторые протестующие бросали в полицейских бутылки с водой», — уточнила Лавита Чавос.

По словам правоохранителей, в результате ряда подобных инцидентов 76 протестующих были задержаны «по обвинениям в нападении на сотрудников полиции, блокировании проезда по шоссе и нарушении общественного порядка».

В Портленде, по сообщениям местных органов правопорядка, 26 июля также наблюдаются случаи вандализма со стороны протестующих и агрессивные действия против силовиков. Участники акций блокируют проезжую часть, некоторые из них открыто призывают к насилию.

Столкновение демонстрантов и федеральных агентов в Портленде, 24 июля 2020 года

Reuters

© Caitlin Ochs

По данным СМИ, в пятницу и субботу в Портленде произошли столкновения между демонстрантами и федеральными агентами. В ответ на разгон протестующих с помощью слезоточивого газа и шумовых гранат участники акции забросали силовиков петардами и зажигательными снарядами.

Накануне в Остине (штат Техас) во время акции протеста был застрелен один человек. Об этом во время брифинга заявила старший сотрудник полиции города Катрина Рэтклифф. По её словам, подозреваемый в совершении преступления был задержан.

А в Окленде (штат Калифорния) демонстранты подожгли здание местного суда, разбили окна полицейского участка и напали на силовиков. Об этом сообщают стражи правопорядка города в своём Twitter.

Действия властей

Напомним, протесты против полицейского насилия и расовой дискриминации, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук правоохранителей, продолжаются во многих городах США уже два месяца и нередко сопровождаются беспорядками.

С целью нормализовать ситуацию в Портленд, где акции протеста не прекращаются уже более 50 дней, прибыли соединения федеральных правоохранительных служб.

Выступая 22 июля в Белом доме, Дональд Трамп объявил об отправке сотен федеральных агентов в Чикаго в рамках операции «Легенда» (Operation Legend), призванной повысить уровень безопасности в городах, охваченных протестами.

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Генеральный прокурор США Уильям Барр, присоединившийся к Трампу во время пресс-конференции, сообщил также, что более 200 сотрудников федеральных правоохранительных служб были направлены в Канзас-Сити (штат Миссури), дополнительные силы будут переброшены и в Альбукерке (штат Нью-Мексико).

Кроме того, правительство заявило о выделении более $60 млн на гранты для найма полицейских в городах, где наблюдается повышение уровня преступности.

Как отметил американский президент, только за последний месяц в Нью-Йорке были застрелены более 300 человек. Этот показатель как минимум на 277% превышает цифры аналогичного периода прошлого года, подчеркнул Трамп. Он также сообщил, что за 2020 год число убийств выросло на 27% в Филадельфии и на 94% в Миннеаполисе по сравнению с тем же периодом 2019 года. Резкий рост количества убийств наблюдается и в Чикаго, добавил президент.

По его словам, в течение десятилетий политики, управляющие многими крупными городами США, ставили интересы преступников выше прав законопослушных граждан. Как подчеркнул Трамп, те же самые политические деятели теперь поддерживают крайне левое движение в его стремлении разрушить отделения полиции, что привело к стремительному неконтролируемому росту количества преступлений с применением насилия.

Федеральные агенты США, 26 июля 2020 года

Reuters

© Caitlin Ochs

В тот же день, 22 июля, мэры-демократы 14 американских городов (Портленд, Атланта, Чикаго, Вашингтон, Канзас-Сити, Бостон, Филадельфия, Денвер, Лос-Анджелес, Сан-Хосе, Окленд, Калифорния, Сакраменто, Тусон) направили совместное письмо генпрокурору США Уильяму Барру и исполняющему обязанности министра национальной безопасности Чеду Вольфу, в котором призвали администрацию президента США прекратить практику отправки дополнительных федеральных сил в населённые пункты страны, где не утихают протесты.

«Приобретает политическую окраску»

Демонстрации против расизма и полицейского насилия в Соединённых Штатах не только не прекращаются, но и приобретают новые формы, отмечают эксперты.

«Это лишь отчасти связано с печальной историей гибели Джорджа Флойда и социальными проблемами внутри США. На данном этапе борьба с силовиками всё больше приобретает политическую окраску», — отметил в интервью RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

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По словам эксперта, в рамках избирательной кампании в преддверии президентских выборов демократы намеренно «подогревают протестные настроения».

«Они используют демонстрации и беспорядки в своей политической борьбе как повод, чтобы лишний раз выступить против президента, осудить его действия и обвинить в превышении должностных полномочий», — пояснил эксперт.

В свою очередь, Трамп «пытается показать, что он твёрдой рукой в состоянии навести порядок, если ему не будут мешать представители Демпартии», считает Рогулёв. При этом аналитик подчёркивает, что на самом деле «возможности федерального центра урегулировать ситуацию с протестами весьма ограничены».

«Трамп может посылать некоторые федеральные подразделения для того, чтобы попытаться навести порядок, но он это делает скорее для создания видимости активных действий. Возможностей и средств противостоять многочисленным агрессивным протестующим у федерального центра не так много. Ведь полиция подчиняется местным властям, Белый дом не может ею управлять», — пояснил Рогулёв.

Схожей точки зрения придерживается и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Он считает, что Трамп «не в состоянии подавить протесты по всей стране».

«Глава Белого дома с помощью федеральных агентов может лишь локально справиться с отдельными проявлениями беспорядков», — считает аналитик.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Tom Brenner

При этом эксперты сходятся во мнении, что пока в США «не сформировались условия для прекращения демонстраций», поэтому беспорядки продолжатся.

«Эпидемия коронавируса в Соединённых Штатах только набирает обороты, экономическая ситуация ухудшается. На этом фоне социальное недовольство растёт, давая подпитку новым волнам протестов. В то же время обстановка усугубляется и за счёт внутриполитической борьбы в США. Затухание протестов может произойти ближе к выборам только в том случае, если экономика США каким-то волшебным образом начнёт быстро восстанавливаться. Однако до избирательного процесса в ноябре этого может и не произойти», — заключил эксперт.