Администрацию Трампа призвали прекратить отправку федеральных сил в города США

Мэры 14 американских городов призвали администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от отправки дополнительных федеральных сил в населённые пункты страны, охваченные протестами.

Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что соответствующее письмо мэров было направлено генеральному прокурору США Уильяму Барру и исполняющему обязанности министра национальной безопасности Чеду Вольфу.

«Одностороннее развертывание этих сил в американских городах беспрецедентно и нарушает фундаментальные конституционные гарантии и принципы федерализма», — указывается в обращении.

Авторами письма стали мэры таких городов, как Сиэтл, Портленд, Атланта, Чикаго и т.д.

Ранее Трамп сообщил, что направляет дополнительные федеральные силы для борьбы с преступностью в американских городах.