Администрацию Трампа призвали прекратить отправку федеральных сил в города США
- Reuters
Об этом сообщает The Hill.
Отмечается, что соответствующее письмо мэров было направлено генеральному прокурору США Уильяму Барру и исполняющему обязанности министра национальной безопасности Чеду Вольфу.
«Одностороннее развертывание этих сил в американских городах беспрецедентно и нарушает фундаментальные конституционные гарантии и принципы федерализма», — указывается в обращении.
Авторами письма стали мэры таких городов, как Сиэтл, Портленд, Атланта, Чикаго и т.д.
Ранее Трамп сообщил, что направляет дополнительные федеральные силы для борьбы с преступностью в американских городах.