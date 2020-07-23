Администрацию Трампа призвали прекратить отправку федеральных сил в города США

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Мэры 14 американских городов призвали администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от отправки дополнительных федеральных сил в населённые пункты страны, охваченные протестами.
Администрацию Трампа призвали прекратить отправку федеральных сил в города США
  • Reuters

Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что соответствующее письмо мэров было направлено генеральному прокурору США Уильяму Барру и исполняющему обязанности министра национальной безопасности Чеду Вольфу.

«Одностороннее развертывание этих сил в американских городах беспрецедентно и нарушает фундаментальные конституционные гарантии и принципы федерализма», — указывается в обращении.

Авторами письма стали мэры таких городов, как Сиэтл, Портленд, Атланта, Чикаго и т.д.

Ранее Трамп сообщил, что направляет дополнительные федеральные силы для борьбы с преступностью в американских городах.

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