Трамп направит дополнительные силы на борьбу с преступностью в городах

Президент США Дональд Трамп сообщил, что направляет дополнительные федеральные силы для борьбы с преступностью в американских городах.

«Сегодня я объявляю о резком увеличении числа сотрудников федеральных правоохранительных органов, направляемых в те сообщества в США, которые захлестнула волна насильственных преступлений», — сказал он.

Глава государства пообещал, что власти будут работать каждый день, чтобы восстановить общественную безопасность.

Ранее Трамп заявил, что криминальная ситуация в Чикаго хуже, чем в Афганистане.

12 июля сообщалось, что в Портленде около 200 человек собрались у здания окружного суда в поддержку движения Black Lives Matter. Демонстрация переросла в беспорядки, полицейские применили слезоточивый газ.