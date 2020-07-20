Трамп сравнил уровень преступности Чикаго и Афганистана

Американский президент Дональд Трамп заявил, что криминальная ситуация в Чикаго «хуже, чем в Афганистане».

Так глава государства прокомментировал последствия массовых акций и беспорядков.

По его словам, местные законодатели «слабы и боятся протестующих».

«Как насчёт Чикаго? Как вы думаете, им нужна помощь после этих выходных? Вы знаете, какие там цифры? Много-много людей ранены, многие убиты. Я не говорю об одном-двух — 18 человек убиты! Я думаю, даже больше. И сколько будет за лето? Это однозначно хуже, чем в Афганистане», — цитирует его РИА Новости.

Трамп отметил, что такие города «управляются теми же самыми либеральными демократами», а если президентство получит кандидат на пост президента Джо Байден, «так будет по всей стране».

Ранее Трамп заявил, что власти американского города Портленд потеряли контроль над протестующими.

12 июля сообщалось, что в Портленде около 200 человек собрались у здания окружного суда в поддержку движения Black Lives Matter. Демонстрация переросла в беспорядки, полицейские применили слезоточивый газ. Одного из активистов госпитализировали с ранением от попадания, предположительно, резиновой пули в голову.