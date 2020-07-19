Трамп заявил о потере властями Портленда контроля над демонстрантами

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти американского города Портленд потеряли контроль над протестующими.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы пытаемся помочь Портленду, а не навредить ему. Его руководство на протяжении месяцев теряло контроль над анархистами и подстрекателями. Они упустили момент. Мы должны защищать федеральную собственность и наших людей. Это не просто протестующие, это серьёзная проблема!» — отметил президент.

Ранее сообщалось, что в Портленде около 200 человек собрались у здания окружного суда в поддержку движения Black Lives Matter. Демонстрация переросла в беспорядки, полицейские применили слезоточивый газ. Одного из активистов госпитализировали с ранением от попадания, предположительно, резиновой пули в голову.