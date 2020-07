«Темнокожие жаждут принадлежать к чему-то»: глава радикального движения афроамериканцев о насилии и отделении от США

Лидер NFAC, радикального ополчения, состоящего только из темнокожих, «верит в насилие» и хочет создать новую страну для всех афроамериканцев. В беседе с корреспондентом RT основатель и глава NFAC (Not F*cking Around Coalition — «Объединение без дураков») Великий магистр Джей рассказал о сути организации, её политических намерениях и отличиях NFAC от движения Black Lives Matter. В частности, в этой связи лидер NFAC упомянул готовность членов его структуры применять насильственные методы воздействия, от которых, по его словам, воздерживается BLM.

Темнокожие, скрывающие лица за масками, — вооружённые ополченцы NFAC, недавно устроившие шествие в одном из парков Джорджии, — считают насилие и убийства допустимой реакцией на угнетение. Их цель — отколоться от США и создать собственное государство только для темнокожих.

Ополченцы NFAC (Not F*cking Around Coalition — «Объединение без дураков») привлекли к себе большое внимание в социальных сетях после своего громкого публичного появления 4 июля. Вид ополченцев, одетых во всё чёрное, вооружённых автоматами и пистолетами и марширующих в парке Стоун-Маунтин — важнейшем для ку-клукс-клана месте, — взбудоражил многих.

Однако о них практически ничего неизвестно, несмотря на безумное количество слухов. Даже неясно, когда эта организация появилась и какова её численность.

Основатель и лидер NFAC Великий магистр Джей (настоящее имя Джон Фицджеральд Джонсон) дал RT эксклюзивное интервью, чтобы прояснить свои намерения.

«Существует заблуждение, что мы — террористы, которые хотят убивать белых людей».

«Мы здесь, чтобы защитить темнокожее население, ведь нападкам подвергается именно оно. В Америке никто не защищает темнокожих детей, женщин и мужчин. Создание NFAC было продиктовано необходимостью противостоять нарастающей волне полицейского беспредела, насилия на расовой почве и несправедливости судебной системы», — заявляет он.

«Большинство из нас служили в армии. Мы не просто юнцы из квартала — мы ответственные избиратели, люди с хорошей работой».

Каждый темнокожий — это «политический заключённый»

Они считают себя защитниками. У Джея есть чёткое понимание цели, и он не разменивается по мелочам.

Он считает, что темнокожее население должно отделиться от остальной Америки.

Поэтому, говорит Джей, он и его сторонники подают иск об освобождении в Международный суд ООН.

Он поясняет: «Я хочу, чтобы каждого темнокожего, предки которого стали жертвами португальской работорговли, признали политическим заключённым Соединённых Штатов. И обязали США сделать одну из двух вещей. Первая — дать нам землю, на которой мы сможем поселиться, установить собственное правительство и далее по списку».

По некоторым предположениям, Джей требует, чтобы такой землёй стал штат Техас, однако он использовал Штат одинокой звезды только в качестве примера. Главное — чтобы выделили землю, которая не будет находиться под контролем Белого дома.

Второй вариант более радикальный, и многие СМИ отказались его публиковать.

Джей рассказывает: «Очевидно, что мейнстримные СМИ в США полностью игнорируют NFAC. Канал ABC News пытался взять у меня интервью, но они сочли эту информацию слишком пугающей, так что они похоронили этот материал, подав его как сюжет об истории Стоун-Маунтин.

Мейнстримные СМИ не станут делать о нас репортажи, потому что от кадров организованной вооружённой группы темнокожих у расистского ядра Америки по спине побежали бы мурашки».

Исход в Африку — только для темнокожих

«Другая моя цель — исход в Африку, чтобы самим определять свою судьбу, построить собственную нацию и получить место в ООН, как и все остальные страны. Нас 45 миллионов, мы нация внутри нации. Мы могли бы отправиться туда, где две дружественные нам страны были бы готовы выделить нам землю.

В Африке — потому что там наша родина, там нас много, там есть ресурсы, и у меня уже выстроены отношения с некоторыми правителями тех стран.

Гипотетически мне хочется получить территорию миль по сто с каждой стороны, провозгласить её суверенитет и создать инфраструктуру».

© NFAC

Исход в Африку рассчитан исключительно на темнокожих. Членство в NFAC открыто только для них, и Джей не считает, что такое признание должно кого-то шокировать.

«У любой другой группы есть «свои», мы единственные на планете, у кого нет, — говорит он. — Если в Америке что-то произойдёт с китайцем, недоволен будет Китай. Если с британцем — жди заявления от королевы. А чёрный цвет кожи — это не страна. И если в Америке что-то произойдёт с темнокожим, никто не выразит недовольство».

И рассуждает он явно не о тех массовых беспорядках, которые начались после резонансной гибели Джорджа Флойда, безоружного темнокожего мужчины, от рук полицейского. Джей хочет вывести всё на мировой уровень.

«У нас нет принадлежности. Нас называют афроамериканцами, но объясните мне, о какой части Африки речь! В Африке — 55 стран. Будь у нас своя страна, тогда, если что-то произойдёт в Америке, мы сможем обратиться в ООН и заявить о нарушении.

Присоединиться к нам могут и те, кто родился в семьях, где темнокожий — один из родителей. Но по таким людям и их «модели поведения» NFAC собирается проводить проверку».

«BLM не верит в насильственные методы. Мы — верим»

NFAC — не плод движения «Жизнь темнокожих имеет значение». Несколько лет назад Джей состоял в BLM, но разочаровался в общем векторе. Единственным выходом он считает более авторитарный подход.

«Движение «Жизнь темнокожих имеет значение» не выражает настроений темнокожего сообщества. Мы полностью от них дистанцировались», — признаёт Джей.

«BLM не верит в насильственные методы. Мы — верим. Чтобы направить этот сигнал, мы выбрали День независимости Америки. Когда её провозгласили, мы были рабами, мы не были частью этой страны. Мы пытались жить здесь 247 лет. Была эпоха реконструкции Юга, а они сжигали наши посёлки. Была сегрегация, и на нас спускали собак и говорили, что нам нельзя рядом с ними сидеть. Мы предпринимали попытки с программой компенсационной дискриминации, но они свели это на нет. Очевидно, что здесь нас видеть не хотят».

Активисты преобладающих взглядов сторонятся NFAC — возможно, из-за готовности этой группы убивать. Но Джей считает это оправданным, заявляя, что с тех пор, как в 2014 году полиция застрелила 18-летнего темнокожего Майкла Брауна, при сомнительных обстоятельствах погибли 457 человек.

«Если кто-то в нашей группе преследует личные цели и просто хочет в кого-то стрелять, наша группа не для них», — заявляет он. А затем спокойно излагает правила применения силы:

«Но 4 июля, перед тем как мы отправились в парк, я приказал: «Убивайте их. Не просто стреляйте или раньте — убивайте». Это был инструктаж по безопасности. Я сказал, что мы не должны ничего провоцировать, но если на нас нападут, то все будут убивать всех, кого видят. Мы не хотим больше выслушивать ваши отговорки. Нам не нужно слышать: «Давайте поговорим или дождёмся Большого жюри присяжных».

Одновременно с маршем в Стоун-Маунтин NFAC провела акцию в Эскобар-парке в Финиксе. Джей утверждает, что после этого его завалили обращениями со всего мира и теперь у NFAC есть отделения за рубежом.

Однако личности участников группы держатся в тайне.

«Есть процесс проверки, мы изучаем кандидатов, после чего они приносят присягу NFAC, — говорит он. — Кроме того, мы коалиция, так что в наши ряды хотят влиться и некоторые существующие организации. Их участников мы тоже проверяем. Мы хорошо изучили методы внедрения. Поэтому держим в секрете информацию о нашей численности. Поэтому вы не узнаете, где мы проводим подготовку. Поэтому мы не настолько готовы сообщать подробности.

Я единственный человек, чьи имя и лицо известны. Я говорю. Остальные — нет».

Не спасать Америку

В 2016 году Джей выдвигался в президенты, но посчитал, что его предвыборную кампанию намеренно оттеснили на обочину. Кандидатуру Канье Уэста на выборах в 2020 году он называет «политической шуткой», но рассказывает, что его призывали баллотироваться вновь.

«После объявления Канье мне звонили и говорили: «Знаешь, если ты прямо сейчас будешь баллотироваться в президенты, то победишь легко», — говорит Джей. — Но моя задача не спасать Америку. Я пытался, но выяснил, что финансовых воротил и СМИ можно купить, чтобы не давать хода хорошим кандидатам. Этим путём я больше не пойду. Моя цель куда более великая — не только организация исхода темнокожей нации из Америки, но и создание того, что мы назовём Объединённым Государством Африки».

По мнению Джея, с 4 июля NFAC уже серьёзно изменила ситуацию.

© NFAC

На его взгляд, положение успокоилось. «Сигнал они получили. С тех пор не было ни одного линчевания или случаев стрельбы с участием полиции, темнокожее сообщество охватил дух единения, а судебная система пытается вести уголовное преследование».

Группа NFAC — только для темнокожих, но поддержать её дело Джей призывает и другие расы.

«Лучше всего это сформулировал Малкольм Икс: «Вы можете нам помочь, но не можете к нам присоединиться».

Если мы не будем одни и пока мы не научимся любить себя самих, мы не сможем любить других. Когда народ лишён знания собственной культуры и истории, ему нечем гордиться. Вы видели, какую гордость ощущали люди, посмотрев фильм «Чёрная пантера»? А там придуманный сюжет. Темнокожие жаждут принадлежать к чему-то. И нужно дать им что-то, к чему они будут принадлежать. Я лучше пожертвую своей жизнью за такое благородное дело, как освобождение моего народа, чем будут тратить её впустую, живя слабаком. И вы увидите, что я не одинок».

Автор: Крис Суини, британский журналист и автор статей для The Times, The Sun и The Daily Record