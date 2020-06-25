«Форма цензуры»: «Унесённые ветром» вернулись на HBO Max с комментариями о расизме

Стриминговый сервис HBO Max вернул в свою библиотеку фильм 1939 года «Унесённые ветром». Теперь лента дополнена видеоматериалами, в которых обсуждается исторический контекст съёмок. Здесь же пользователей предупреждают: картина отрицает ужасы рабства и эксплуатирует расистские стереотипы. Однако многие зрители не готовы разделить эту точку зрения. По их мнению, действия HBO Max — обыкновенное проявление цензуры.

24 июня в библиотеке HBO Max — платформы, принадлежащей конгломерату Warner Media, — вновь стал доступен фильм «Унесённые ветром».

Ленту исключили из каталога 9 июня на фоне протестов в США. К такому решению руководство HBO Max подтолкнула колонка сценариста и режиссёра Джона Ридли, в которой тот советовал сервису предупредить зрителей о спорном содержании картины и снабдить её пояснениями об историческом контексте.

В результате к «Унесённым ветром» добавили два видеоматериала с обсуждением транслируемых в фильме идей. Одно из них представляет собой монолог ведущей канала TCM, киноведа Жаклин Стюарт. Четырёхминутный комментарий предлагается зрителям непосредственно перед просмотром.

Киновед объясняет, почему ленту нужно смотреть в оригинале (без исключения спорных сцен), при этом учитывая настроения, царившие в обществе на момент съёмок картины.

«Данный фильм — не только важное свидетельство расистского голливудского прошлого, но также непреходящее произведение популярной культуры, которое напрямую затрагивает проблемы расового неравенства, сохраняющиеся в современном обществе и медиа», — считает Стюарт.

Она отмечает, что к фильму были вопросы ещё на момент подготовки к съёмкам. Также, по её мнению, продюсер Дэвид О. Селзник отдавал себе отчёт, что обращение к теме рабства в целом и изображение конкретных персонажей африканского происхождения волновало афроамериканцев.

«Просмотр «Унесённых ветром» может быть неприятным и даже мучительным», — подчёркивает киновед. Образы рабов, уверена Стюарт, в ленте сводятся к двум основным чертам: преданности хозяевам и глупости. А вот рабовладельческое общество Юга якобы показано совсем иначе.

«Унесённые ветром» изображают довоенный Юг благостным и прекрасным местом... Показывая Старый Юг через призму ностальгии, фильм тем самым отрицает ужасы рабства, а также его наследие в виде расового неравенства», — утверждает эксперт.

Также стриминговый сервис предлагает пользователям уделить внимание часовой панельной дискуссии «Неоднозначное наследие «Унесённых ветром». Обсуждение проходило в рамках кинофестиваля TCM в апреле 2019 года.

Кадр из х/ф «Унесённые ветром»

© IMDB

Культура запретов

Пересмотр идейной и художественной ценности «Унесённых ветром» вызвал осуждение в сети. В частности, многие пользователи Twitter назвали подобное обращение с классическими произведениями проявлением цензуры.

«На мой взгляд, всё просто: все произведения популярной культуры должны быть доступны людям. А вот вам более развёрнутая точка зрения: я считаю неэтичным лишать людей доступа к произведениям популярной культуры по той причине, что они не соответствуют современным стандартам. Это против искусства, против контекста, против истории», — отметил в своём аккаунте в Twitter писатель Марк Харрис.

For me it's simple: All pop culture should be available. But if you want a more complex version of that: Removing pop culture from availability because it doesn't meet current standards is, I think, an actual ethical wrong. It is anti-art, anti-context, anti-history. > — Mark Harris (@MarkHarrisNYC) June 25, 2020

Весь этот треш с расизмом - вышел за рамки. Джонсон снимает с продаж отбеливающие средства, убирают книги «Унесенные ветром».

Бред натуральный — Ариэль🧜🏾‍♀️ (@opium_light) June 23, 2020

Некоторых также возмутило добавление комментария непосредственно к фильму. «Можно обсуждать и разбирать «Унесённых ветром», но я твёрдо убеждён, что не следует формировать у зрителя отношение к картине ещё до её просмотра. Это форма цензуры. Демонстрировать произведение искусства и обсуждать его качества нужно отдельно», — пишет один из пользователей микроблога.

«Да что такое с этой культурой запретов? Как вообще можно запрещать классику вроде «Унесённых ветром»! Этот фильм вовсе не прославлял рабство! Хэтти Макдэниел была первым афроамериканским лауреатом «Оскара», — напоминает ещё один автор.

Феномен «культуры запретов» широко обсуждается в соцсетях. Пользователи обращают внимание, что многие вещи, которые ранее считались смешными, в текущей ситуации попали под запрет. Некоторые гадают, когда запреты коснутся таких популярных лент, как чёрная комедия «Солдаты неудачи» или криминальное фэнтези «Маска» — в последнем образ Джима Керри окрестили «гринфейсом» (по аналогии с «блэкфейсом» — гримом под темнокожего человека).

Вивьен Ли и Хэтти Макдэниел в х/ф «Унесённые ветром»

© IMDB

Вопрос «политкорректности» стриминговых сервисов поднимается всё чаще. К примеру, в 2020 году некоторые классические мультфильмы («Леди и Бродяга», «Дамбо», «Книга Джунглей» и другие) снабдили предупреждением об «устаревших культурных образах» на платформе Disney+. Тогда руководство сервиса взяло пример с компании Warner Bros., которая добавила аналогичную маркировку к своей анимации ранее.

В Apple TV + нашли другой подход к преодолению «неполиткорректности». Из актёрского состава мультсериала «Центральный парк» выбыла Кристен Белл, которая озвучивала мулатку Молли. Студия решила, что для создания «правильного» образа необходимо, чтобы персонаж говорил голосом актрисы афроамериканского или смешанного происхождения. Белл, в свою очередь, поддержала решение студии в соцсетях.